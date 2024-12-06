Анджелина Джоли заявила, что не хотела бы увидеть байопик про себя

Когда Джоли задали вопрос о том, какой бы она хотела увидеть картину о себе, актриса очень удивилась. Она назвала этот вопрос самым безумным в своей жизни. Голливудская звезда пояснила, что, играя известную личность, она поняла, что возненавидела бы тех, кто попытался показать интерпретацию её биографии. Она добавила, что надеется, что ни одного подобного фильма про неё не снимут. Насчет фильма о Марии Каллас Джоли отметила, что съемочная группа пыталась с максимальным вниманием отнестись к истории оперной дивы.