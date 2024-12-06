Анджелина Джоли заявила, что не хотела бы увидеть байопик про себя

Posted 6 декабря, 06:00
Published 6 декабря, 06:00
Modified 6 декабря, 06:00
Updated 6 декабря, 06:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что Анджелина Джоли не хотела бы увидеть байопик, посвященный её жизни. Об этом она сообщила The Times в интервью посвященном выходу картины «Мария», которая повествует о жизни оперной певицы Марии Каллас.
Когда Джоли задали вопрос о том, какой бы она хотела увидеть картину о себе, актриса очень удивилась. Она назвала этот вопрос самым безумным в своей жизни. Голливудская звезда пояснила, что, играя известную личность, она поняла, что возненавидела бы тех, кто попытался показать интерпретацию её биографии. Она добавила, что надеется, что ни одного подобного фильма про неё не снимут. Насчет фильма о Марии Каллас Джоли отметила, что съемочная группа пыталась с максимальным вниманием отнестись к истории оперной дивы.
Режиссером картины о судьбе Марии Каллас стал Пабло Ларриан, а роль оперной дивы сыграла Анджелина Джоли. В фильме рассказывается о трагическом пути звезды, которая умерла в 1977 году. На момент смерти ей было 53 года. Картина, премьера которой прошла на Венецианском кинофестивале, была тепло встречена критиками. На онлайн-площадках он появится 11 декабря, после завершения показа в кинотеатрах.
Примечательно, что причины, приведшие к сердечному приступу оперной дивы, до сих пор вызывают споры. Так итальянские фониатры, считают, что певица страдала редким заболеванием соединительной ткани и гладкой мускулатуры — дерматомиозитом. К подобному выводу они пришли после изучения аудио- и видеозаписей её выступлений. Также существует теория, что Каллас была отравлена.