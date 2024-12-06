Юра Борисов получил номинацию на Spirit Awards за роль в фильме «Анора»

Posted 6 декабря, 07:00
Published 6 декабря, 07:00
Modified 6 декабря, 07:00
Updated 6 декабря, 07:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что актер Юра Борисов получил номинацию на кинопремию Spirit Awards за роль Игоря в ленте «Анора». Он будет бороться за награду «Лучшего актера второго плана». Зрители предположили, что это сделает его ближе к попаданию в список номинантов на главную кинопремию года — «Оскар».
Это не первая номинация россиянина за данную работу. Раннее он был номинирован на кинопремию Gotham Awards. Однако триумфатором данной премии оказался Кларенс Маклин, сыгравший Грега Куидара в фильме «Синг-Синг». Американский актер также номинирован в данной категории на Spirit Awards. За награду также поборется коллега Борисова по «Аноре» Карен Карагулян. Сам фильм номинирован на главную награду, Шон Бэйкер, режиссер картины, на «Лучшего режиссера», а Майки Мэдисон, сыгравшая в ленте Эни, на «Лучшую исполнительницу главной роли». Церемония вручения премии состоится 22 февраля 2025 года в Санта-Монике.
Картина «Анора» была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля. Помимо этого фильм получил те же номинации на кинопремию Gotham Awards, но ни в одной из них не смогла победить. Помимо Юры Борисова, в «Аноре» сыграли россияне Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.
Напомним, что это уже второй фильм в карьере Борисова, который удостоился Гран-при кинофестиваля в Каннах. Первым стал фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть», где Борисов сыграл главную роль. Роль Лёхи в этом фильме принесла ему приз за лучшую мужскую роль на Вальядолидском кинофестивале.