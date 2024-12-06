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Posted 6 декабря, 07:00

Published 6 декабря, 07:00

Modified 6 декабря, 07:00

Updated 6 декабря, 07:00

Юра Борисов номинирован на премию Spirit Awards

Юра Борисов получил номинацию на Spirit Awards за роль в фильме «Анора»

6 декабря 2024, 07:00
Фото: кадр из фильма «Анора». Юра Борисов номинирован на премию Spirit Awards
Это уже не первая номинация российского актера на престижную премию за данную роль.

Портал peopletalk.ru сообщает, что актер Юра Борисов получил номинацию на кинопремию Spirit Awards за роль Игоря в ленте «Анора». Он будет бороться за награду «Лучшего актера второго плана». Зрители предположили, что это сделает его ближе к попаданию в список номинантов на главную кинопремию года — «Оскар».

Это не первая номинация россиянина за данную работу. Раннее он был номинирован на кинопремию Gotham Awards. Однако триумфатором данной премии оказался Кларенс Маклин, сыгравший Грега Куидара в фильме «Синг-Синг». Американский актер также номинирован в данной категории на Spirit Awards. За награду также поборется коллега Борисова по «Аноре» Карен Карагулян. Сам фильм номинирован на главную награду, Шон Бэйкер, режиссер картины, на «Лучшего режиссера», а Майки Мэдисон, сыгравшая в ленте Эни, на «Лучшую исполнительницу главной роли». Церемония вручения премии состоится 22 февраля 2025 года в Санта-Монике.

Картина «Анора» была удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля. Помимо этого фильм получил те же номинации на кинопремию Gotham Awards, но ни в одной из них не смогла победить. Помимо Юры Борисова, в «Аноре» сыграли россияне Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

Напомним, что это уже второй фильм в карьере Борисова, который удостоился Гран-при кинофестиваля в Каннах. Первым стал фильм финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть», где Борисов сыграл главную роль. Роль Лёхи в этом фильме принесла ему приз за лучшую мужскую роль на Вальядолидском кинофестивале.

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