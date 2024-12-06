Юра Борисов получил номинацию на Spirit Awards за роль в фильме «Анора»

Это не первая номинация россиянина за данную работу. Раннее он был номинирован на кинопремию Gotham Awards. Однако триумфатором данной премии оказался Кларенс Маклин, сыгравший Грега Куидара в фильме «Синг-Синг». Американский актер также номинирован в данной категории на Spirit Awards. За награду также поборется коллега Борисова по «Аноре» Карен Карагулян. Сам фильм номинирован на главную награду, Шон Бэйкер, режиссер картины, на «Лучшего режиссера», а Майки Мэдисон, сыгравшая в ленте Эни, на «Лучшую исполнительницу главной роли». Церемония вручения премии состоится 22 февраля 2025 года в Санта-Монике.