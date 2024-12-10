Альбина Джанабаева не пользуется популярностью в Европе

Posted 10 декабря, 19:32
Published 10 декабря, 19:32
Modified 10 декабря, 19:37
Updated 10 декабря, 19:37
Как пишет Общественная служба новостей, мероприятие должно было пройти 14 декабря, но несколько дней назад в городе пропали все плакаты с рекламой концертного тура Джанабаевой. Организаторы заявили, что им пришлось отменить шоу из-за недостаточно высокого спроса на билеты.
Стоит отметить, что бывшая участница поп-коллектива «ВИА Гра» планировала презентовать испанской аудитории последнюю сольную программу, билеты на которую продавались от 59 евро и дороже.