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Posted 10 декабря, 19:32

Published 10 декабря, 19:32

Modified 10 декабря, 19:37

Updated 10 декабря, 19:37

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева не пользуется популярностью в Европе

10 декабря 2024, 19:32
Фото: vk.com/adzhanabaeva. Альбина Джанабаева
Концерты Альбины Джанабаевой в европейских городах отменяются один за другим из-за минимальных продаж билетов. В издании SHOT смогли узнать непосредственно от организаторов, что буквально вчера из-за непроданных билетов пришлось отменить сольное шоу певицы в испанском Аликанте.

Как пишет Общественная служба новостей, мероприятие должно было пройти 14 декабря, но несколько дней назад в городе пропали все плакаты с рекламой концертного тура Джанабаевой. Организаторы заявили, что им пришлось отменить шоу из-за недостаточно высокого спроса на билеты.

Стоит отметить, что бывшая участница поп-коллектива «ВИА Гра» планировала презентовать испанской аудитории последнюю сольную программу, билеты на которую продавались от 59 евро и дороже.

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