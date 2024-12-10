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Posted 10 декабря, 17:22

Published 10 декабря, 17:22

Modified 10 декабря, 17:26

Updated 10 декабря, 17:26

Продюсер: Лобода получает до 4 млн рублей за выступления на корпоративах

Продюсер: Лобода получает до 4 млн рублей за выступления на корпоративах

10 декабря 2024, 17:22
Фото: Изображение Midjourney.
Продюсер и ведущий Сергей Дворцов рассказал о гонораре певицы Светланы Лободы, которая покинула Россию. По его словам, Лобода активно выступает за границей, но сталкивается с необходимостью идти на серьезные компромиссы с организаторами мероприятий.

Как пишет «Общественная служба новостей», в преддверии Нового года Лобода согласна участвовать в частных мероприятиях, её гонорары за которые могут варьироваться от 2 до 4 миллионов рублей.

Дворцов отметил, что Светлана совершила крупные промахи по отношению к России и, как следствие, демонстрирует неискренность при взаимодействии с аудиторией стран СНГ. По мнению продюсера, Лобода стремится завоевать статус выдающейся артистки, однако действительность оказывается далекой от её ожиданий.

Кроме того, он добавил, что за пределами страны певицу могут приглашать на корпоративы благодаря популярности её песен. При этом суммы гонораров исполнительницы значительно ниже тех, которые она получала в России.

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