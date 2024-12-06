Продюсер раскрыл сумму гонораров певицы Светы

Posted 6 декабря, 15:56
Published 6 декабря, 15:56
Modified 6 декабря, 16:00
Updated 6 декабря, 16:00
Сейчас артистка сократила количество своих выступлений до минимума из-за трудностей в семье. Дворцов считает, что именно такой приоритет Светы сподвиг исполнительницу отказаться от дальнейших планов по покорению вершин российского шоу-бизнеса. Об этом пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на комментарий медиаменеджера для портала «Страсти».
Собеседник издания заявил, что некоторые жизненные ситуации иногда оказываются сильнее нас. Именно личная драма заставила певицу уйти со сцены на пике славы.
Помимо этого, Дворцов рассказал, столько сейчас Света зарабатывает на своих концертах.
В Москве она выступает за гонорар от 500 до 700 тысяч рублей за одно шоу, если речь не идет о корпоративах. Звезда соглашается и на выступления по 20-30 минут, также она может участвовать в капустниках других исполнителей.