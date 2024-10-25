Наталья Орейро представила русскоязычную версию песни Russian Girl «Комбинации»

Как сообщает www.gazeta.ru, видео на бессмертный шлягер 90-х снималось в столице Уругвая, откуда родом Орейро. Помимо самой Натальи, в съемках участвовал один из актеров сериала Владимир Канухин. Певица исполнила хит на русском, английском и испанском языках.