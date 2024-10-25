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Posted 25 октября, 16:10

Published 25 октября, 16:10

Modified 25 октября, 16:13

Updated 25 октября, 16:13

Наталья Орейро

Наталья Орейро представила русскоязычную версию песни Russian Girl «Комбинации»

25 октября 2024, 16:10
Фото: Онлайн-кинотеатр Wink/VK
Наталья Орейро
В онлайн-кинотеатре Wink появился клип Натальи Орейро Russian Girl. Это кавер-исполнение известной композиции поп-коллектива «Комбинация». Премьера клипа приурочена к завершению показа многосерийной кинокартины об истории группы.

Как сообщает www.gazeta.ru, видео на бессмертный шлягер 90-х снималось в столице Уругвая, откуда родом Орейро. Помимо самой Натальи, в съемках участвовал один из актеров сериала Владимир Канухин. Певица исполнила хит на русском, английском и испанском языках.

Премьера проекта «Комбинация» состоялась на платформе Wink в начале осени. Примечательно, что зрители получили возможность увидеть на экране и реальных участников легендарного музыкального ансамбля, включая бывшую солистку Алену Апину. Артистка сыграла педагога из консерватории. Роль жены продюсера Александра Шишинина досталась дочери основателя «Комбинации», а его самого сыграл Никита Кологривый.

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