Любовь Успенская назвала имя певицы, которой не разрешила бы исполнять свои хиты

Posted 20 сентября, 18:50
Published 20 сентября, 18:50
Modified 20 сентября, 18:52
Updated 20 сентября, 18:52
Как сообщает www.gazeta.ru, Успенская считает, что Инстасамка не умеет петь, поэтому исполнение шансона ей не под силу. Любовь уверена, что Инстасамка может только исказить песни в своих кавер-версиях.
При этом исполнительница шансона прямо заявила, что никогда не слушала Инстасамку.
Также Успенская возмущена тем, что сейчас многие звезды российского шоу-бизнеса пытаются завоевать популярность, исполняя патриотические песни, в то время как в ее репертуаре такие композиции присутствовали до начала СВО.
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