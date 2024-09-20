newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 18:50

Published 20 сентября, 18:50

Modified 20 сентября, 18:52

Updated 20 сентября, 18:52

Любовь Успенская

Любовь Успенская назвала имя певицы, которой не разрешила бы исполнять свои хиты

20 сентября 2024, 18:50
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Любовь Успенская
Королева русского шансона Любовь Успенская назвала имя певицы, которой она не доверила бы исполнение своих песен. Речь идет о рэперше Дарье Зотеевой, которая выступает под псевдонимом Инстасамка.

Как сообщает www.gazeta.ru, Успенская считает, что Инстасамка не умеет петь, поэтому исполнение шансона ей не под силу. Любовь уверена, что Инстасамка может только исказить песни в своих кавер-версиях.

При этом исполнительница шансона прямо заявила, что никогда не слушала Инстасамку.

Также Успенская возмущена тем, что сейчас многие звезды российского шоу-бизнеса пытаются завоевать популярность, исполняя патриотические песни, в то время как в ее репертуаре такие композиции присутствовали до начала СВО.

Читайте также:
Гвен Стефани готовит к выходу пятый альбомТейлор Свифт стала «Артистом года» на MTV VMA 2024Леди Гага рассказала, почему никогда не опровергала слухи, что она является мужчиной
#Марина Никишина#Знаменитости#Музыка#Певица
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика