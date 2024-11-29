Шер уходит со сцены после 60 лет карьеры

Posted 29 ноября, 13:21
Published 29 ноября, 13:21
Modified 29 ноября, 13:23
Updated 29 ноября, 13:23
Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на издание The Sun, знаменитость считает, что ей пора отойти от активной сценической жизни. Однако сейчас она готова выпустить свой первый за 11 лет проект до того, как окончательно распрощаться со сценой. При этом она хочет сняться в кино и уже дала согласие на появление в третьей части Mamma Mia!. Кроме того, скоро будет выпущен первый том мемуаров 78-летней звезды.
Артистка заявила, что следующий альбом завершит ее карьеру. Шер признается, что готова отдать многое, чтобы вновь вернуться в возраст 60 лет. Певица отмечает, что сейчас является самым возрастным человеком во многих местах, где бы она не оказалась, за исключением дома для престарелых.