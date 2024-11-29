Шер уходит со сцены после 60 лет карьеры

Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на издание The Sun, знаменитость считает, что ей пора отойти от активной сценической жизни. Однако сейчас она готова выпустить свой первый за 11 лет проект до того, как окончательно распрощаться со сценой. При этом она хочет сняться в кино и уже дала согласие на появление в третьей части Mamma Mia!. Кроме того, скоро будет выпущен первый том мемуаров 78-летней звезды.