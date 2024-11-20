Концерт Арбениной в Омске отменен из-за натиска общественников

Posted 20 ноября, 13:30
Published 20 ноября, 13:30
Modified 20 ноября, 13:33
Updated 20 ноября, 13:33
Организаторы концерта проинформировали, что причина отмены связана с «техническими проблемами», сообщает «Общественная служба новостей». Лица купившие билеты уже получили сведения о том, что событие отменено.
Представители площадки, на которой был запланирован концерт, разъяснили, что «организатор не предоставил ни билетов, ни дополнительной информации», добавив, что все вопросы следует направлять именно ему.
Минкультуры Омской области опровергло слухи о своей причастности к отмене выступления артистки.