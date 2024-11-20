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Posted 20 ноября, 13:30

Published 20 ноября, 13:30

Modified 20 ноября, 13:33

Updated 20 ноября, 13:33

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»

Концерт Арбениной в Омске отменен из-за натиска общественников

20 ноября 2024, 13:30
Фото: vk.com/thenightsnipers. Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»
В Омске отменили продажу билетов на концерт Дианы Арбениной, который планировался на эту субботу, 23 ноября. Ранее несколько общественных организаций высказали свое недовольство по поводу данного мероприятия и призвали к его отмене.

Организаторы концерта проинформировали, что причина отмены связана с «техническими проблемами», сообщает «Общественная служба новостей». Лица купившие билеты уже получили сведения о том, что событие отменено.

Представители площадки, на которой был запланирован концерт, разъяснили, что «организатор не предоставил ни билетов, ни дополнительной информации», добавив, что все вопросы следует направлять именно ему.

Минкультуры Омской области опровергло слухи о своей причастности к отмене выступления артистки.

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