Долина не хочет петь в Европе

Posted 2 декабря, 12:56
Published 2 декабря, 12:56
Modified 2 декабря, 13:06
Updated 2 декабря, 13:06
«А я и не хочу туда», — заявила артистка. Об этом пишет «Общественная служба новостей».
Она подчеркнула, что Россия — огромная страна, в которой множество поклонников, жаждущих увидеть выступления своих любимых исполнителей. Долина считает, что отсутствие выступлений в Европе не станет серьезной проблемой.
«Огромное поле деятельности. Такое количество городов, куда мы ездим постоянно, и зрители приходят на наши концерты», — отметила певица.
Кроме того, она выразила надежду, что приход Дональда Трампа к президентству в США поможет уменьшить антироссийские настроения на Западе и повлияет на ослабление существующих санкций.
«Люди должны прозреть, потому что правда на нашей стороне», — резюмировала Долина.