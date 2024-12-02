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Posted 2 декабря, 12:56

Published 2 декабря, 12:56

Modified 2 декабря, 13:06

Updated 2 декабря, 13:06

Долина не хочет петь в Европе

Долина не хочет петь в Европе

2 декабря 2024, 12:56
Фото: 1MI.
Певица Лариса Долина высказала свое мнение касательно решения ряда стран Европейского союза запретить выступления некоторых российских артистов.
«А я и не хочу туда», — заявила артистка. Об этом пишет «Общественная служба новостей».

Она подчеркнула, что Россия — огромная страна, в которой множество поклонников, жаждущих увидеть выступления своих любимых исполнителей. Долина считает, что отсутствие выступлений в Европе не станет серьезной проблемой.

«Огромное поле деятельности. Такое количество городов, куда мы ездим постоянно, и зрители приходят на наши концерты», — отметила певица.

Кроме того, она выразила надежду, что приход Дональда Трампа к президентству в США поможет уменьшить антироссийские настроения на Западе и повлияет на ослабление существующих санкций.

«Люди должны прозреть, потому что правда на нашей стороне», — резюмировала Долина.
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