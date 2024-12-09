Житель Иванова сыграл в боевике Гая Ричи

Posted 9 декабря, 13:18
Published 9 декабря, 13:18
Modified 9 декабря, 13:22
Updated 9 декабря, 13:22
Иван Баскаков из Иванова получил небольшую роль в этой ленте. Несмотря на то, что его актерская карьера могла бы предоставить ему множество возможностей, в данный момент он работает персональным тренером в фитнес-центре своего родного города. Ранее он занимался организацией туристических поездок за границу, информирует «Общественная служба новостей».
Иван поделился, как ему удалось пройти кастинг у Гая Ричи. В 2023 году, находясь в Турции, он увидел объявление о поиске актеров со славянской внешностью. Сначала он воспринял это как шутку, но в итоге решился отправить свои фотографии. Через какое-то время он получил звонок с приглашением на прослушивание.
«Когда я туда пришел, действительно встречал самого Гая Ричи и неоднократно пересекался с ним на площадке», — рассказал он.
В этом проекте также снялся известный немецкий актер Тиль Швайгер, с которым Ивану удалось встретиться и сделать совместное фото.