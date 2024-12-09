Житель Иванова сыграл в боевике Гая Ричи

Иван поделился, как ему удалось пройти кастинг у Гая Ричи. В 2023 году, находясь в Турции, он увидел объявление о поиске актеров со славянской внешностью. Сначала он воспринял это как шутку, но в итоге решился отправить свои фотографии. Через какое-то время он получил звонок с приглашением на прослушивание.