Джоли исполнит главную роль в фильме о высокой моде «Стежки»

Posted 21 ноября, 06:00
Published 21 ноября, 06:00
Modified 21 ноября, 06:00
Updated 21 ноября, 06:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что Анджелина Джоли выбрана в качестве исполнительницы главной роли в «Стежки», который посвящен миру высокой моды. Режиссерское кресло займет Алис Винокур, известная по фильмам «Проксима» и «Магический Париж».
Подробности сюжета картины на текущий момент не разглашаются. Известно только, что лента будет снята сразу на двух языках: английском и французском. За производство фильма отвечает студия CG Cinema, снявшая мюзикл «Аннет» с Адамом Драйвером, выпущенный в 2021 году.
Сейчас карьера Джоли находится на новом этапе. В 2024 году на Канском кинофестивале была представлена лента «Мария», в котором актриса сыграла роль певицы Марии Каллас. Звезда также не забывает о работе режиссером. В текущем году она заняла режиссерское кресло в фильме «Без крови», снятом по роману Алессандро Барикко. В картине сыграли Сальма Хайек и Демиан Бичир. Это первая лента, где Анджелина Джоли занимает режиссерское кресло с 2017 года, когда свет увидела картина «Сначала они убили моего отца», которая повествует о жизни писательницы Лун Ун из Камбоджи.
Ранее сообщалось, что актриса находится в трудном финансовом положении. Причиной этого стали длительные судебные разбирательства с её бывшим супругом Брэдом Питтом, с которым они не могут поделить совместную винодельню, на которой в 2014 году прошла их церемония бракосочетания. Чтобы оплатить судебные издержки она вынуждена выставлять на продажу драгоценности и дизайнерские вещи.