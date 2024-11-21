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Posted 21 ноября, 06:00

Published 21 ноября, 06:00

Modified 21 ноября, 06:00

Updated 21 ноября, 06:00

Анджелина Джоли сыграет главную роль в новом фильме «Стежки»

Джоли исполнит главную роль в фильме о высокой моде «Стежки»

21 ноября 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney. Анджелина Джоли сыграет главную роль в новом фильме «Стежки»
Парижская студия CG Cinema готовит новый фильм, посвященный миру высокой моды

Портал peopletalk.ru сообщает, что Анджелина Джоли выбрана в качестве исполнительницы главной роли в «Стежки», который посвящен миру высокой моды. Режиссерское кресло займет Алис Винокур, известная по фильмам «Проксима» и «Магический Париж».

Подробности сюжета картины на текущий момент не разглашаются. Известно только, что лента будет снята сразу на двух языках: английском и французском. За производство фильма отвечает студия CG Cinema, снявшая мюзикл «Аннет» с Адамом Драйвером, выпущенный в 2021 году.

Сейчас карьера Джоли находится на новом этапе. В 2024 году на Канском кинофестивале была представлена лента «Мария», в котором актриса сыграла роль певицы Марии Каллас. Звезда также не забывает о работе режиссером. В текущем году она заняла режиссерское кресло в фильме «Без крови», снятом по роману Алессандро Барикко. В картине сыграли Сальма Хайек и Демиан Бичир. Это первая лента, где Анджелина Джоли занимает режиссерское кресло с 2017 года, когда свет увидела картина «Сначала они убили моего отца», которая повествует о жизни писательницы Лун Ун из Камбоджи.

Ранее сообщалось, что актриса находится в трудном финансовом положении. Причиной этого стали длительные судебные разбирательства с её бывшим супругом Брэдом Питтом, с которым они не могут поделить совместную винодельню, на которой в 2014 году прошла их церемония бракосочетания. Чтобы оплатить судебные издержки она вынуждена выставлять на продажу драгоценности и дизайнерские вещи.

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