Джоли исполнит главную роль в фильме о высокой моде «Стежки»

Сейчас карьера Джоли находится на новом этапе. В 2024 году на Канском кинофестивале была представлена лента «Мария», в котором актриса сыграла роль певицы Марии Каллас. Звезда также не забывает о работе режиссером. В текущем году она заняла режиссерское кресло в фильме «Без крови», снятом по роману Алессандро Барикко. В картине сыграли Сальма Хайек и Демиан Бичир. Это первая лента, где Анджелина Джоли занимает режиссерское кресло с 2017 года, когда свет увидела картина «Сначала они убили моего отца», которая повествует о жизни писательницы Лун Ун из Камбоджи.