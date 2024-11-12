Кейт Уинслет рассказала, что в «Титанике» лежала не на двери

Posted 12 ноября, 08:00
Published 12 ноября, 08:00
Modified 12 ноября, 08:00
Updated 12 ноября, 08:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что Кейт Уинслет, исполнительница роли Роуз в культовом фильме «Титаник», в австралийском шоу «Проект» прокомментировала знаменитую сцену из данной ленты. Она рассказала, что на самом деле держалась не за дверь, как думали многие зрители. По её словам это была часть перил, которая отломилась в процессе катастрофы.
Ведущие задали ей вопрос, смог бы на этой части перил поместиться Джек. Актриса ответила, что этого не знает никто, и добавила, что у неё самой идей или теорий, которые ранее не высказывались фанатами, нет.
Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон, которому фанаты уже много лет не могут гибель Джека, сыгранного Леонардо ДиКаприо, настолько устал от критики, что провел собственное расследование. Его результатами он поделился в документальном фильме, посвященном 25-летнемю юбилею легендарного фильма. По словам Кэмперона, исследование показало, что выжить в подобной ситуации мог только один человек.
Фильм «Титаник» вышел на экраны в 1997 году. На тот момент он стал самой успешной лентой мирового кинематографа, собрав в прокате 1,8 миллиарда долларов. За счет повторных прокатов суммарные сборы фильма составили 2,2 миллиарда. Также фильм входит в число рекордсменов по количеству «Оскаров». «Титаник» получил 11 наград, столько же, сколько «Бэн-Гур» и «Властелин колец: Возвращение короля». Всего лента получила 14 номинаций на самую престижную кинопремию.