Кейт Уинслет рассказала, что в «Титанике» лежала не на двери

Фильм «Титаник» вышел на экраны в 1997 году. На тот момент он стал самой успешной лентой мирового кинематографа, собрав в прокате 1,8 миллиарда долларов. За счет повторных прокатов суммарные сборы фильма составили 2,2 миллиарда. Также фильм входит в число рекордсменов по количеству «Оскаров». «Титаник» получил 11 наград, столько же, сколько «Бэн-Гур» и «Властелин колец: Возвращение короля». Всего лента получила 14 номинаций на самую престижную кинопремию.