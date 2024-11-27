Фильм «Злая: сказка о ведьме Запада» поставил рекорд по сборам среди мюзиклов

Премьера фильма с Арианой Гранде и Синтией Эриво в главных ролях состоялась уже в 61 стране. Однако жителям Франции, Китая, Японии и Германии ещё только предстоит увидеть мюзикл. Картина приблизилась к «Гладиатору 2», сборы которого сейчас составляют 220 миллионов долларов. За первую неделю исторический блокбастер заработал всего 87 миллионов, но премьера в США и Китае, которые являются одними из крупнейших рынков, состоялась только на прошлой неделе.