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Posted 27 ноября, 17:01

Published 27 ноября, 17:01

Modified 27 ноября, 17:03

Updated 27 ноября, 17:03

Мюзикл «Злая: сказка о ведьме Запада» с Арианой Гранде установил рекорды по сборам

Фильм «Злая: сказка о ведьме Запада» поставил рекорд по сборам среди мюзиклов

27 ноября 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney. Мюзикл «Злая: сказка о ведьме Запада» с Арианой Гранде установил рекорды по сборам
Фильм, показы которого стартовали в кинотеатрах 61 страны, поставил рекорд по сборам в своей категории.

Портал peopletalk.ru сообщает, что фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» за первый уикенд проката заработал 164 миллиона долларов. Это позволило картине занять первое место мирового бокс-офиса и стала рекордсменом среди мюзиклов по сборам за первую неделю.

Премьера фильма с Арианой Гранде и Синтией Эриво в главных ролях состоялась уже в 61 стране. Однако жителям Франции, Китая, Японии и Германии ещё только предстоит увидеть мюзикл. Картина приблизилась к «Гладиатору 2», сборы которого сейчас составляют 220 миллионов долларов. За первую неделю исторический блокбастер заработал всего 87 миллионов, но премьера в США и Китае, которые являются одними из крупнейших рынков, состоялась только на прошлой неделе.

Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» является экранизацией бродвейского мюзикла и повествует о событиях, предшествующих «Волшебнику страны Оз». Роль Глинды, Доброй Волшебницы Севера, досталась Ариане Гранде, а Эльфабу, Злую Ведьму Запада сыграла Синтия Эриво.

Создатели приняли решение разделить мюзикл на две части. Второй фильм о похождениях ведьм увидит свет в ноябре следующего года. Съемки начались в декабре 2022 года. Однако, из-за забастовки профсоюза киноактеров, которая началась летом прошлого года, их пришлось прервать, и завершился съемочный процесс лишь в январе текущего года.

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