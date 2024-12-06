Геннадий Хазанов высоко оценил талант Галустяна

Posted 6 декабря, 14:49
Published 6 декабря, 14:49
Modified 6 декабря, 15:00
Updated 6 декабря, 15:00
Артист уточнил, что речь идет о взаимодействии с одаренными режиссерами. По его словам, Галустян не успел поработать с такими легендарными фигурами, как Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай и Георгий Данелия, которые могли бы использовать его в своих комедийных проектах. Об этом пишет «Общественная служба новостей».
Хазанов подчеркнул уникальные способности Галустяна и выразил сожаление о том, что не смог наладить с ним связь в свое время.
Ранее сообщалось, что комик Михаил Галустян появился на мероприятии в Санкт-Петербурге, приуроченном к запуску его нового проекта. Гости и журналисты отметили изменения в его образе, в том числе — отличную физическую форму.