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Posted 6 декабря, 14:49

Published 6 декабря, 14:49

Modified 6 декабря, 15:00

Updated 6 декабря, 15:00

Кадр из проекта «Галустян+» (1 выпуск)

Геннадий Хазанов высоко оценил талант Галустяна

6 декабря 2024, 14:49
Фото: youtube.com/watch? v=agCnfKYPb0M. Кадр из проекта «Галустян+» (1 выпуск)
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов в своем выступлении на YouTube-канале «Sheikin40» выразил сожаление о том, что комик Михаил Галустян не может полностью продемонстрировать свои таланты.

Артист уточнил, что речь идет о взаимодействии с одаренными режиссерами. По его словам, Галустян не успел поработать с такими легендарными фигурами, как Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай и Георгий Данелия, которые могли бы использовать его в своих комедийных проектах. Об этом пишет «Общественная служба новостей».

Хазанов подчеркнул уникальные способности Галустяна и выразил сожаление о том, что не смог наладить с ним связь в свое время.

Ранее сообщалось, что комик Михаил Галустян появился на мероприятии в Санкт-Петербурге, приуроченном к запуску его нового проекта. Гости и журналисты отметили изменения в его образе, в том числе — отличную физическую форму.

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