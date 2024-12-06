Геннадий Хазанов высоко оценил талант Галустяна

Артист уточнил, что речь идет о взаимодействии с одаренными режиссерами. По его словам, Галустян не успел поработать с такими легендарными фигурами, как Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай и Георгий Данелия, которые могли бы использовать его в своих комедийных проектах. Об этом пишет «Общественная служба новостей».