Возвращение в Хогвартс: Съемки сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года

Как информирует «Общественная служба новостей», на одной из последних встреч в лондонском офисе Warner Bros. Discovery руководители проекта Франческа Гардинер и Марк Майлод сообщили, что около 32 тыс молодых актеров подали заявки на ключевые роли — Гарри, Рона и Гермиону. Тем не менее, окончательное решение по выбору актеров еще не принято.