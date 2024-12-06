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Posted 6 декабря, 14:32

Published 6 декабря, 14:32

Modified 6 декабря, 14:40

Updated 6 декабря, 14:40

Возвращение в Хогвартс: Съемки сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года

Возвращение в Хогвартс: Съемки сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года

6 декабря 2024, 14:32
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень».
Согласно данным, предоставленным американскими СМИ, летом следующего года в Ливсдене, расположенном недалеко от Лондона, начнутся съемки нового сериала, который будет основан на произведениях о Гарри Поттере.

Как информирует «Общественная служба новостей», на одной из последних встреч в лондонском офисе Warner Bros. Discovery руководители проекта Франческа Гардинер и Марк Майлод сообщили, что около 32 тыс молодых актеров подали заявки на ключевые роли — Гарри, Рона и Гермиону. Тем не менее, окончательное решение по выбору актеров еще не принято.

Гардинер также отметила, что проект планируется на десятилетний срок, и она с нетерпением ждет возможности более глубокого изучения персонажей и более подробного погружения в волшебный мир Хогвартса.

Помимо этого, появилась информация, что британскому актеру африканского происхождения Паапа Эссьеду предложили роль Северуса Снейпа в новом проекте, связанном с миром Гарри Поттера. Однако пока неясно, начались ли официальные переговоры.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Кино
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