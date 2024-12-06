Возвращение в Хогвартс: Съемки сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года

Posted 6 декабря, 14:32
Published 6 декабря, 14:32
Modified 6 декабря, 14:40
Updated 6 декабря, 14:40
Как информирует «Общественная служба новостей», на одной из последних встреч в лондонском офисе Warner Bros. Discovery руководители проекта Франческа Гардинер и Марк Майлод сообщили, что около 32 тыс молодых актеров подали заявки на ключевые роли — Гарри, Рона и Гермиону. Тем не менее, окончательное решение по выбору актеров еще не принято.
Гардинер также отметила, что проект планируется на десятилетний срок, и она с нетерпением ждет возможности более глубокого изучения персонажей и более подробного погружения в волшебный мир Хогвартса.
Помимо этого, появилась информация, что британскому актеру африканского происхождения Паапа Эссьеду предложили роль Северуса Снейпа в новом проекте, связанном с миром Гарри Поттера. Однако пока неясно, начались ли официальные переговоры.