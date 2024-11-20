Продюсер «На-на» Алибасов хранит обиду на Левкина из-за ухода из группы

Владимир Левкин появился на свет в Москве, а затем семья будущего артиста переехала в Германию. Карьера Левкина началась в городе Потсдам, где родители записали шестилетнего Вову на класс баяна и гитары. Очень скоро мальчик начал выходить на сцену и продолжил занятия музыкой по возвращении семьи в Москву. Вернувшись из армии, Левкин понял, что хочет связать жизнь с музыкой, и поступил в академию им. Гнесиных.