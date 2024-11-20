Продюсер «На-на» Алибасов хранит обиду на Левкина из-за ухода из группы

Posted 20 ноября, 13:14
Published 20 ноября, 13:14
Modified 20 ноября, 13:19
Updated 20 ноября, 13:19
Совсем недавно продюсер Бари Алибасов заявлял в СМИ, что не простил артисту уход из группы.
Владимира Левкина можно было часто увидеть на столичных светских мероприятиях — премьерных кинопоказах, концертах и творческих вечерах. Певец очень любил искусство и нередко появлялся на красных дорожках в сопровождении жены Марины. На премьере драматической картины «Любовь Советского Союза» 5 ноября Владимир был в отличном настроении и активно общался с журналистами.
Затем артист появился в Большом театре — его заметили на концерте, приуроченном к 95-летию композитора Александры Пахмутовой. Но уже 17 ноября общественность шокировала скорбная новость: Владимир ушел из жизни в возрасте 57 лет. Несколько дней назад артист был экстренно госпитализирован в реанимацию больницы Боткина с предварительным диагнозом «пневмония». Сутки спустя Левкин поступил в реанимацию онкологического стационара с диагностированным лейкозом, пишет woman.ru
Известно, что на протяжении двух десятков лет Владимиру удавалось побеждать опасный недуг.
Владимир Левкин появился на свет в Москве, а затем семья будущего артиста переехала в Германию. Карьера Левкина началась в городе Потсдам, где родители записали шестилетнего Вову на класс баяна и гитары. Очень скоро мальчик начал выходить на сцену и продолжил занятия музыкой по возвращении семьи в Москву. Вернувшись из армии, Левкин понял, что хочет связать жизнь с музыкой, и поступил в академию им. Гнесиных.
Его любимым музыкальным жанром был рок, но в 1989 году Владимир отправился на кастинг к продюсеру Бари Алибасову, который находился в поиске артистов в будущую поп-группу. Он прошел отбор, а в начале 1990-х «На-На» вошла в список самых популярных групп страны. Однажды они сыграли 900 концертов за один год.
«Мы на самом деле ничего не видели, просто ничего. У нас было по пять выступлений в день», — рассказывал Владимир.
В 1994 году «На-На» посетили с гастролями район, зараженный радиацией после аварии на ЧАЭС. Артисты использовали во время прогулок спецкостюмы, а затем сдали все необходимые анализы. Несколько лет спустя у Владимира обнаружили раковое заболевание на четвертой стадии.
Певец, не выступавший в группе «На-На» уже почти пять лет, решил повременить с творчеством и заняться своим здоровьем. Его контракт с Бари Алибасовым закончился еще в 1998 году. Артист решил двигаться дальше, а продюсер ему этого не простил и постоянно называл Владимира врагом.
«С тех пор, как он ушел из группы, о нем никто не знал, пока не умер, ничего о нем мы не слышали. Когда он начал сольно выступать, он превратился в нашего врага», — заявил Алибасов.