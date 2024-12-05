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Posted 5 декабря, 10:05

Published 5 декабря, 10:05

Modified 5 декабря, 10:05

Updated 5 декабря, 10:05

Актер Паттинсон рассказал о знакомстве со своей возлюбленной

Актер Паттинсон рассказал о знакомстве со своей возлюбленной

5 декабря 2024, 10:05
Фото: kinopoisk.ru. Актер Паттинсон рассказал о знакомстве со своей возлюбленной
Роберт Паттинсон — успешный актер и счастливый семьянин. Его возлюбленная — актриса Сьюки Уотерхаус. У пары подрастает маленькая дочка.

Знаменитости познакомились в 2018 году на одной из вечеринок, на которой было много известных актеров. Сьюки сидела напротив Роберта, и они мило смешили друг друга.

С момента знакомства со Сьюки актер стал серьезнее. Если раньше его мечта была — жить на чердаке собора, то сейчас у него есть дом. Кроме этого, после рождения дочери Паттинсон задумался о приобретении оружия, чтобы лучше защитить ребенка.

Год назад в СМИ появилась информация, что пара обручилась. По информации инсайдера, влюбленные хотят пожениться.

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#Знаменитости#Кино
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