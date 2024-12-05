Актер Паттинсон рассказал о знакомстве со своей возлюбленной

Posted 5 декабря, 10:05
Published 5 декабря, 10:05
Modified 5 декабря, 10:05
Updated 5 декабря, 10:05
Знаменитости познакомились в 2018 году на одной из вечеринок, на которой было много известных актеров. Сьюки сидела напротив Роберта, и они мило смешили друг друга.
С момента знакомства со Сьюки актер стал серьезнее. Если раньше его мечта была — жить на чердаке собора, то сейчас у него есть дом. Кроме этого, после рождения дочери Паттинсон задумался о приобретении оружия, чтобы лучше защитить ребенка.
Год назад в СМИ появилась информация, что пара обручилась. По информации инсайдера, влюбленные хотят пожениться.