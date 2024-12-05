Актер Паттинсон рассказал о знакомстве со своей возлюбленной

С момента знакомства со Сьюки актер стал серьезнее. Если раньше его мечта была — жить на чердаке собора, то сейчас у него есть дом. Кроме этого, после рождения дочери Паттинсон задумался о приобретении оружия, чтобы лучше защитить ребенка.