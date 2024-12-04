Режиссер новой «Эммануэль» объяснила решение переснять известный фильм

Posted 4 декабря, 20:01
Published 4 декабря, 20:01
Modified 4 декабря, 20:06
Updated 4 декабря, 20:06
Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на комментарий режиссера фильма Одри Диван для Кино Mail, данный проект по роману Эммануэль Арсан вообще не должен был увидеть свет. Но режиссер, перечитывая книгу, вдохновилась одним из диалогов, который помог ей переосмыслить эротизм в книге и дал стимул для создания нового языка в современном кинематографе.
В снятой ранее «Эммануэли» особый акцент был сделан на сценах эротического характера, что несколько десятилетий назад стало настоящим прорывом в киноискусстве. Однако сейчас аудиторию уже трудно удивить откровенным контентом, поэтому теперь создателям современной эротики приходится взывать к фантазии зрителей, которые будут отгадывать, что же осталось за кадром.
Одри Диван поделилась, что решила снять новую версию только тогда, когда досконально продумала образ своей героини. Речь идет о женщине, которая в одиночку заселилась в гостиничный номер. Эта героиня уже не жаждет близости, как раньше, но все же надеется получить новые, яркие эмоции.
Определившись с содержанием кинокартины, режиссер обратилась к продюсерам со своими идеями.
При этом главным беспокойством создательницы нового фильма до сих пор являются мнения почитателей оригинала, на суд которых она с большим опасением выносит свое новое творение.
Одри отмечает, что страх и волнение сопровождают ее в момент запуска каждого нового проекта. Но ей раз за разом удается покорить свой страх. Режиссер отмечает, что ряд зрителей все равно сделают вывод о переснятом фильме еще до его просмотра. В итоге одни останутся довольны переосмыслением оригинала, а других расстроят внесенные в классический сюжет новые идеи. Диван все же надеется, что ее работа заинтересует большую аудиторию, включая и поклонников прежней «Эммануэль», особенно мужчин.
Новая «Эммануэль» стартовала в прокате 28 ноября.