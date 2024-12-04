Режиссер новой «Эммануэль» объяснила решение переснять известный фильм

Одри отмечает, что страх и волнение сопровождают ее в момент запуска каждого нового проекта. Но ей раз за разом удается покорить свой страх. Режиссер отмечает, что ряд зрителей все равно сделают вывод о переснятом фильме еще до его просмотра. В итоге одни останутся довольны переосмыслением оригинала, а других расстроят внесенные в классический сюжет новые идеи. Диван все же надеется, что ее работа заинтересует большую аудиторию, включая и поклонников прежней «Эммануэль», особенно мужчин.