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Posted 4 декабря, 19:30

Published 4 декабря, 19:30

Modified 4 декабря, 19:39

Updated 4 декабря, 19:39

СМИ: Актер «Квартета И» Александр Демидов может стать инвалидом

СМИ: Актер «Квартета И» Александр Демидов может стать инвалидом

4 декабря 2024, 19:30
Фото: 1MI.
Актеру «Квартета И» Александру Демидову могут присвоить статус инвалида, о чем пишет Mash. Артист начал полнеть из-за больных почек, пищевода и кишечника.

Как сообщает Общественная служба новостей, ссылаясь на публикацию Telegram-канала, в последние годы знаменитость страдает из-за отеков ног, высокого давления и общего ухудшения самочувствия. Только за этот год его как минимум трижды экстренно отправляли в больницу. Комплексное лечение не дает никаких плодов, из-за чего стал вопрос об оформлении статуса инвалида.

В 2017 году актер попал в две аварии, отделавшись переломом ребер и гипертонией. В 2020 году шоумен поправился на 25 килограммов, переживая сложные времена, в том числе и лечение жены. Еще через два года у звезды комедий начались проблемы с пищеводом и кишечником. На данный момент Александр периодически обращается за помощью к докторам, которые прописывают ему недешевые лекарства.

Сам артист никаких комментариев относительно своего текущего состояния не давал.

#Марина Никишина#Здоровье#Знаменитости#Кино
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