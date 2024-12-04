СМИ: Актер «Квартета И» Александр Демидов может стать инвалидом

В 2017 году актер попал в две аварии, отделавшись переломом ребер и гипертонией. В 2020 году шоумен поправился на 25 килограммов, переживая сложные времена, в том числе и лечение жены. Еще через два года у звезды комедий начались проблемы с пищеводом и кишечником. На данный момент Александр периодически обращается за помощью к докторам, которые прописывают ему недешевые лекарства.