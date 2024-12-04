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Posted 4 декабря, 07:43

Published 4 декабря, 07:43

Modified 4 декабря, 07:45

Updated 4 декабря, 07:45

Тейлор Свифт планирует сделать годовой перерыв в карьере

Тейлор Свифт планирует сделать годовой перерыв в карьере

4 декабря 2024, 07:43
Фото: bloomberg.com. Тейлор Свифт планирует сделать годовой перерыв в карьере
Певица сообщила о намерении сделать паузу в работе, чтобы восстановить ресурсы и набраться сил. Артистка планирует на год отказаться от концертов.

На протяжении двух лет исполнительница работает в усиленном режиме. Почти за два года у нее было около ста пятидесяти выступлений. По информации инсайдера, она устала и с нетерпением ждет, когда сможет расслабиться и отдохнуть.

Годовой перерыв в работе Тейлор намерена посвятить личной жизни и получше узнать Трэвиса Келси, к которым певица встречается уже более года.

В информационном пространстве сообщается, что пара помолвлена. Сами знаменитости эти предположения никак не комментируют.

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