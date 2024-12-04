Тейлор Свифт планирует сделать годовой перерыв в карьере

Posted 4 декабря, 07:43
Published 4 декабря, 07:43
Modified 4 декабря, 07:45
Updated 4 декабря, 07:45
На протяжении двух лет исполнительница работает в усиленном режиме. Почти за два года у нее было около ста пятидесяти выступлений. По информации инсайдера, она устала и с нетерпением ждет, когда сможет расслабиться и отдохнуть.
Годовой перерыв в работе Тейлор намерена посвятить личной жизни и получше узнать Трэвиса Келси, к которым певица встречается уже более года.
В информационном пространстве сообщается, что пара помолвлена. Сами знаменитости эти предположения никак не комментируют.