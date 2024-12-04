Дэвид Бекхэм перестанет финансировать модный бизнес супруги Виктории из-за долгов

Posted 4 декабря, 06:00
Published 4 декабря, 06:00
Modified 4 декабря, 06:00
Updated 4 декабря, 06:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что модный бизнес Виктории Бекхэм приносит огромные убытки. По информации инсайдеров долги фирмы уже превышают десять миллиардов в пересчете на рубли. Супруг знаменитости, бывший футболист Дэвид Бекхэм, планирует перестать выделять деньги на данную компанию, если ситуация в ближайшее время не изменится.
Инсайдер издания Radar Online сообщает, что платья от бренда Виктории стоят 1,5 тысячи долларов, а сумки — 2 тысячи. При этом её продукция была тепло встречена индустрией моды. Однако всё это не изменило того факта, что с момента основания в 2008 году компания совсем не приносит прибыли. Если положение дел не изменится, то жене бывшего футболиста придется отказаться от карьеры дизайнера.
При этом у самого Дэвида Бекхэма дела с бизнесом обстоят куда лучше. Он владеет долей в футбольном клубе «Интер Майами», а также продюсерским центром и бизнесом в различных областях.
Свой собственный бренд Victoria Beckham знаменитость запустила в 2008 году. Её платья были представлены на различных неделях моды, а в 2011 году она даже победила в British Fashion Awards в номинации «Дизайнерский бренд года». Однако финансового успеха бренду это не принесло. В 2018 году компания несла ежедневные убытки в размере 4 тысяч фунтов стерлингов (более 530 тысяч рублей по текущему курсу).