Дэвид Бекхэм перестанет финансировать модный бизнес супруги Виктории из-за долгов

Инсайдер издания Radar Online сообщает, что платья от бренда Виктории стоят 1,5 тысячи долларов, а сумки — 2 тысячи. При этом её продукция была тепло встречена индустрией моды. Однако всё это не изменило того факта, что с момента основания в 2008 году компания совсем не приносит прибыли. Если положение дел не изменится, то жене бывшего футболиста придется отказаться от карьеры дизайнера.