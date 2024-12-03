Руперт Гринт пытался уклониться от налогов и заплатит огромный штраф

Юристы британского актера попытались обжаловать данное решение в суде, но успеха эта попытка не добилась. Сам же Гринт сообщил, что не участвует в управлении финансами и большую часть решений за него принимал отец Найджел. Свою актерскую карьеру Гринт начал в 12 лет с фильма «Гарри Поттер и философский камень». Именно роль Рона Уизли и принесла ему известность. Совокупный доход актера за съемки в восьми фильмах франшизы оценивается почти в четыре миллиарда рублей.