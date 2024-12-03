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Posted 3 декабря, 11:16

Published 3 декабря, 11:16

Modified 3 декабря, 11:18

Updated 3 декабря, 11:18

Руперт Гринт пытался скрыть от налоговой доходы за «Гарри Поттера»

Руперт Гринт пытался уклониться от налогов и заплатит огромный штраф

3 декабря 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney. Руперт Гринт пытался скрыть от налоговой доходы за «Гарри Поттера»
Актер попытался уменьшить налоги за счет подставной фирмы, созданной ещё в 2011 году. Однако налоговая служба проверила её деятельность и теперь он должен выплатить крупный штраф.

Портал peopletalk.ru сообщает, что актер Руперт Гринт, сыгравший в фильмах про Гарри Поттера рыжего волшебника Рона Уизли, пытался укрыться от налогов и теперь обязан выплатить налоговой службе 250 миллионов в пересчете на рубли.

По информации издания Assosiated Press в деле фигурируют доходы актера от фильмов о Гарри Поттере. Он получал доход от показа лент на телевидении и продажи дисков с фильмом. Обходил закон Гринт через подставную фирму, которую основал ещё в 2011 году. Акционерный капитал компании в марте 2023 года составлял более 36 миллиардов рублей.

Представители налоговой службы сообщили, что подобным способом пыталась укрыться от уплаты налогов и легендарная британская группа The Beatles, которая в шестидесятых годах прошлого века основала фирму, которой продала все права на музыку. Таким образом артисты выплачивали не подоходный налог, а налог на прирост капитала, который заметно ниже.

Юристы британского актера попытались обжаловать данное решение в суде, но успеха эта попытка не добилась. Сам же Гринт сообщил, что не участвует в управлении финансами и большую часть решений за него принимал отец Найджел. Свою актерскую карьеру Гринт начал в 12 лет с фильма «Гарри Поттер и философский камень». Именно роль Рона Уизли и принесла ему известность. Совокупный доход актера за съемки в восьми фильмах франшизы оценивается почти в четыре миллиарда рублей.

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