Руперт Гринт пытался уклониться от налогов и заплатит огромный штраф

Posted 3 декабря, 11:16
Published 3 декабря, 11:16
Modified 3 декабря, 11:18
Updated 3 декабря, 11:18
Портал peopletalk.ru сообщает, что актер Руперт Гринт, сыгравший в фильмах про Гарри Поттера рыжего волшебника Рона Уизли, пытался укрыться от налогов и теперь обязан выплатить налоговой службе 250 миллионов в пересчете на рубли.
По информации издания Assosiated Press в деле фигурируют доходы актера от фильмов о Гарри Поттере. Он получал доход от показа лент на телевидении и продажи дисков с фильмом. Обходил закон Гринт через подставную фирму, которую основал ещё в 2011 году. Акционерный капитал компании в марте 2023 года составлял более 36 миллиардов рублей.
Представители налоговой службы сообщили, что подобным способом пыталась укрыться от уплаты налогов и легендарная британская группа The Beatles, которая в шестидесятых годах прошлого века основала фирму, которой продала все права на музыку. Таким образом артисты выплачивали не подоходный налог, а налог на прирост капитала, который заметно ниже.
Юристы британского актера попытались обжаловать данное решение в суде, но успеха эта попытка не добилась. Сам же Гринт сообщил, что не участвует в управлении финансами и большую часть решений за него принимал отец Найджел. Свою актерскую карьеру Гринт начал в 12 лет с фильма «Гарри Поттер и философский камень». Именно роль Рона Уизли и принесла ему известность. Совокупный доход актера за съемки в восьми фильмах франшизы оценивается почти в четыре миллиарда рублей.