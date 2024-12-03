Роспотребнадзор Свердловской области будет судиться со Стасом Михайловым

екатеринбуржцы, которые ранее приобрели билеты на концерт, не смогли получить назад свои средства после отмены выступления певца. Пострадавшие направили жалобу в Роспотребнадзор, а эта служба, в свою очередь, обратилась к организатору события, предложив ООО «РокФест» в добровольном порядке удовлетворить такие требования. Однако никакого ответа и возмещения средств от данной организации не последовало, и сейчас специалисты Роспотребнадзора занимаются составлением коллективного иска. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash.