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Posted 3 декабря, 13:59

Published 3 декабря, 13:59

Modified 3 декабря, 14:03

Updated 3 декабря, 14:03

Роспотребнадзор Свердловской области будет судиться со Стасом Михайловым

Роспотребнадзор Свердловской области будет судиться со Стасом Михайловым

3 декабря 2024, 13:59
Фото: 1MI.
Роспотребнадзор Свердловской области планирует судиться с ООО «РокФест» — организацией, которая занималась подготовкой к проведению концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге. Соответствующий комментарий опубликовали в Telegram-канале Ural Mash.

екатеринбуржцы, которые ранее приобрели билеты на концерт, не смогли получить назад свои средства после отмены выступления певца. Пострадавшие направили жалобу в Роспотребнадзор, а эта служба, в свою очередь, обратилась к организатору события, предложив ООО «РокФест» в добровольном порядке удовлетворить такие требования. Однако никакого ответа и возмещения средств от данной организации не последовало, и сейчас специалисты Роспотребнадзора занимаются составлением коллективного иска. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash.

Шоу Стаса Михайлова в областном центре было запланировано на 6 апреля, однако его перенесли, а позже, в октябре — отменили еще раз.

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