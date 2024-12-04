Тимати приобрел картину «Ребенок с шариком» за 65 миллионов рублей

Сам артист признался, что не мог до конца осознать уровень картины, пока не увидел её вживую. Он добавил, что после этого понял, что не упустит возможности приобрести картину. Тимати уже получил картину и даже опубликовал несколько фотографий из своей квартиры на фоне «Ребенка с шариком».