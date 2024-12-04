Тимати приобрел картину «Ребенок с шариком» за 65 миллионов рублей

Posted 4 декабря, 01:00
Published 4 декабря, 01:00
Modified 4 декабря, 01:00
Updated 4 декабря, 01:00
Портал peopletalk.ru сообщает, что репер Тимати купил новую куртину, которая обошлась ему в 65 миллионов рублей. Об этом сам артист рассказал в своих социальных сетях.
Тимати уже давно известен как ценитель современного искусства и имеет целую коллекцию. Однако недавно он приобрел ещё одно произведение — картину Олега Целкова «Ребенок с шариком», написанную в 1988 году. Продажа происходила в рамках аукциона, который репер выиграл, предложив за полотно 578 тысяч евро (65 миллионов рублей по текущему курсу). Представители аукционного дома Vladey отметили, что эта сумма превысила установленную экспертами цену в полтора раза.
Сам артист признался, что не мог до конца осознать уровень картины, пока не увидел её вживую. Он добавил, что после этого понял, что не упустит возможности приобрести картину. Тимати уже получил картину и даже опубликовал несколько фотографий из своей квартиры на фоне «Ребенка с шариком».
В настоящий момент выпускник четвертой «Фабрики звезд» занимается бизнесом, а не музыкой. Он владеет сетью тату-салонов, барбершопов и автомоек. В 2020 году он вышел из состава учредителей ГК Black Star и некоторые направления полностью перешли в руки Тимати и поменяли название и концепцию. После ухода из России ряда брендов он приобрел российские активы Starbucks и Domino's Pizza.