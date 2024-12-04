Стриминговый сервис HBO Max анонсировала показ ранних версий «Властелина колец» и «Хоббита»

Как информирует «Общественная служба новостей», среди приобретенных релизов присутствует анимационный фильм «Властелин колец» 1978 года, срежиссированный Ральфом Бакши. Этот мультфильм, основанный на произведениях Толкиена, объединяет истории «Братства кольца» и «Двух башен». После выхода, фильм получил неоднозначные отзывы критиков, а фанаты выразили недовольство незавершенностью сюжета. Интересно, что именно этот мультфильм стал источником вдохновения для известной трилогии Питера Джексона, включая «Братство кольца».