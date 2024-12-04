Стриминговый сервис HBO Max анонсировала показ ранних версий «Властелина колец» и «Хоббита»

Posted 4 декабря, 13:28
Published 4 декабря, 13:28
Modified 4 декабря, 13:30
Updated 4 декабря, 13:30
Как информирует «Общественная служба новостей», среди приобретенных релизов присутствует анимационный фильм «Властелин колец» 1978 года, срежиссированный Ральфом Бакши. Этот мультфильм, основанный на произведениях Толкиена, объединяет истории «Братства кольца» и «Двух башен». После выхода, фильм получил неоднозначные отзывы критиков, а фанаты выразили недовольство незавершенностью сюжета. Интересно, что именно этот мультфильм стал источником вдохновения для известной трилогии Питера Джексона, включая «Братство кольца».
Анимационная версия «Властелина колец» продемонстрировала хорошие финансовые результаты, но продолжение так и не было реализовано.
Другим анимационным проектом, который наконец-то станет доступен для потокового просмотра, является «Хоббит» 1977 года, созданный Джулзом Бассом. Этот музыкальный мультфильм, впервые представленный на NBC, является интерпретацией книги «Хоббит, или Туда и обратно» и был отмечен жюри премии Peabody Award за вклад в развитие телевидения.
От HBO Max зрители ожидают уровня качества, сопоставимого с фэнтезийным проектом «Дом дракона», который стал рекордным по просмотрам как на HBO Max, так и на кабельных каналах.