«Интерны» вернутся: Охлобыстин рассказал о продолжении сериала

Posted 4 декабря, 13:20
Published 4 декабря, 13:20
Modified 4 декабря, 13:23
Updated 4 декабря, 13:23
Охлобыстин отметил, что на съемочной площадке нового сезона «Интернов» собралась команда профессионалов, среди которых такие выдающиеся актеры, как Кристина Асмус, Александр Ильин-младший, Вадим Демчог и Светлана Камынина, информирует «Общественная служба новостей».
Несмотря на увлеченность работой, съемочный процесс оказался довольно напряженным. Актер упомянул, что рабочие смены начинались в девять утра и длились порой до раннего утра следующего дня, что иногда совершенно не оставляло им сил.
Охлобыстин также признался, что ему не хватает атмосферы «Интернов», хотя он с осторожностью относится к ремейкам. Он подчеркнул, что любое художественное произведение должно иметь логическое завершение.
В настоящее время Охлобыстин преподает в Институте Современного Искусства, обучая молодых актеров и напоминая им о важности связи с аудиторией.