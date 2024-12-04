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Posted 4 декабря, 13:20

Published 4 декабря, 13:20

Modified 4 декабря, 13:23

Updated 4 декабря, 13:23

«Интерны» вернутся: Охлобыстин рассказал о продолжении сериала

«Интерны» вернутся: Охлобыстин рассказал о продолжении сериала

4 декабря 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney.
Иван Охлобыстин раскрыл нюансы работы над продолжением известного сериала «Интерны». Актер откровенно рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время съемок, и пояснил, почему, несмотря на свои сомнения относительно ремейков, решил вернуться к этому проекту.

Охлобыстин отметил, что на съемочной площадке нового сезона «Интернов» собралась команда профессионалов, среди которых такие выдающиеся актеры, как Кристина Асмус, Александр Ильин-младший, Вадим Демчог и Светлана Камынина, информирует «Общественная служба новостей».

Несмотря на увлеченность работой, съемочный процесс оказался довольно напряженным. Актер упомянул, что рабочие смены начинались в девять утра и длились порой до раннего утра следующего дня, что иногда совершенно не оставляло им сил.

Охлобыстин также признался, что ему не хватает атмосферы «Интернов», хотя он с осторожностью относится к ремейкам. Он подчеркнул, что любое художественное произведение должно иметь логическое завершение.

В настоящее время Охлобыстин преподает в Институте Современного Искусства, обучая молодых актеров и напоминая им о важности связи с аудиторией.

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