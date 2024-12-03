Пять забытых советских фильмов для новогодней ночи в кругу семьи

Posted 3 декабря, 17:26
Published 3 декабря, 17:26
Modified 3 декабря, 17:34
Updated 3 декабря, 17:34
«Общественная служба новостей» составила список из пяти советских кинолент, которые незаслуженно остаются без внимания широкого круга зрителей, особенно в преддверии Нового года.
Фильм повествует о семилетнем Чуке и шестилетнем Геке, которые вместе с матерью отправляются в тайгу в поисках отца, уехавшего на геологическую экспедицию. Лента была выпущена за три года до «Карнавальной ночи» и завоевала награду на фестивале детских фильмов в Венеции.
В центре сюжета Дима Горин, который надеется на повышение, случайно переплачивает строителю электропередач. Чтобы вернуть доверие начальства, ему предстоит поездка в Сибирь, которая кардинально меняет его жизнь: он находит любовь, новых друзей и больше не намерен возвращаться в Москву. Примечательно, что саундтрек «А снег идет» стал известнее самого фильма, а одну из первых ролей сыграл начинающий Владимир Высоцкий.
Эта сказочная лента основана на произведении Ганса Христиана Андерсена с тем же названием. Сюжет повествует о девочке по имени Герда, чей брат Кай был похищен загадочной Снежной королевой.
Одну из ключевых ролей в фильме исполнила Елена Проклова, которой на тот момент было 13 лет. Лента удостоилась двух наград, обе из которых были вручены юной актрисе за ее великолепную игру.
Фотограф Володя Орешников выигрывает по облигации внушительную сумму — 10 тысяч рублей. Внезапное везение меняет жизнь главного героя не самым удачным образом. Из-за различных интриг он оказывается в забавных ситуациях, но судьба снова сводит все на круги своя.
В свое время профсоюзные организации раскритиковали фильм за легкомысленное отношение к финансам, что привело к его ограниченному показу. Слава пришла к картине лишь спустя некоторое время.
В преддверии Нового года в Ленинграде театральная актриса Светлана, работающая в образе Снегурочки, оказывается без партнёра: Дед Мороз заболел. На роль аниматора соглашается водитель микроавтобуса. В то время как она создает праздничную атмосферу для других, сама Светлана в конечном итоге начинает надеяться на новогодние чудеса.