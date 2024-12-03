Пять забытых советских фильмов для новогодней ночи в кругу семьи

В центре сюжета Дима Горин, который надеется на повышение, случайно переплачивает строителю электропередач. Чтобы вернуть доверие начальства, ему предстоит поездка в Сибирь, которая кардинально меняет его жизнь: он находит любовь, новых друзей и больше не намерен возвращаться в Москву. Примечательно, что саундтрек «А снег идет» стал известнее самого фильма, а одну из первых ролей сыграл начинающий Владимир Высоцкий.