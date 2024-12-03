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Posted 3 декабря, 17:26

Published 3 декабря, 17:26

Modified 3 декабря, 17:34

Updated 3 декабря, 17:34

Пять забытых советских фильмов для новогодней ночи в кругу семьи

Пять забытых советских фильмов для новогодней ночи в кругу семьи

3 декабря 2024, 17:26
Фото: Изображение Midjourney.
Каждый год в зимние праздники россияне традиционно смотрят на экране телевизора известные фильмы — «Ирония судьбы», «Карнавальная ночь», «Чародеи», «Иван Васильевич меняет профессию» и несколько других лент, которые практически стали культовыми.

«Общественная служба новостей» составила список из пяти советских кинолент, которые незаслуженно остаются без внимания широкого круга зрителей, особенно в преддверии Нового года.

«Чук и Гек» (1953)

Фильм повествует о семилетнем Чуке и шестилетнем Геке, которые вместе с матерью отправляются в тайгу в поисках отца, уехавшего на геологическую экспедицию. Лента была выпущена за три года до «Карнавальной ночи» и завоевала награду на фестивале детских фильмов в Венеции.

«Карьера Димы Горина» (1961)

В центре сюжета Дима Горин, который надеется на повышение, случайно переплачивает строителю электропередач. Чтобы вернуть доверие начальства, ему предстоит поездка в Сибирь, которая кардинально меняет его жизнь: он находит любовь, новых друзей и больше не намерен возвращаться в Москву. Примечательно, что саундтрек «А снег идет» стал известнее самого фильма, а одну из первых ролей сыграл начинающий Владимир Высоцкий.

Снежная королева (1967)

Эта сказочная лента основана на произведении Ганса Христиана Андерсена с тем же названием. Сюжет повествует о девочке по имени Герда, чей брат Кай был похищен загадочной Снежной королевой.

Одну из ключевых ролей в фильме исполнила Елена Проклова, которой на тот момент было 13 лет. Лента удостоилась двух наград, обе из которых были вручены юной актрисе за ее великолепную игру.

Зигзаг удачи (1968)

Фотограф Володя Орешников выигрывает по облигации внушительную сумму — 10 тысяч рублей. Внезапное везение меняет жизнь главного героя не самым удачным образом. Из-за различных интриг он оказывается в забавных ситуациях, но судьба снова сводит все на круги своя.

В свое время профсоюзные организации раскритиковали фильм за легкомысленное отношение к финансам, что привело к его ограниченному показу. Слава пришла к картине лишь спустя некоторое время.

Снегурочку вызывали? (1985)

В преддверии Нового года в Ленинграде театральная актриса Светлана, работающая в образе Снегурочки, оказывается без партнёра: Дед Мороз заболел. На роль аниматора соглашается водитель микроавтобуса. В то время как она создает праздничную атмосферу для других, сама Светлана в конечном итоге начинает надеяться на новогодние чудеса.

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#Вадим Назаров#Общество#Кино#Новый год
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