Бен Аффлек обратился к бывшей супруге с необычной просьбой

Posted 4 декабря, 09:46
Published 4 декабря, 09:46
Modified 4 декабря, 09:46
Updated 4 декабря, 09:46
Актер считает, что Гарнер хорошо разбирается в людях. Он пресытился отношениями с охотницами за богатством и голливудскими дивами. Аффлек мечтает, чтобы рядом с ним находилась более «приземленная» и зрелая девушка.
Напомним, что Аффлек и Гарнер расстались из-за проблем актера с алкоголем. Однако экс-супруга продолжает о нем заботиться и поддерживать его ради общих детей, что вызывает недовольство у ее нового возлюбленного Джона Миллера.