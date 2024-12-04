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Posted 4 декабря, 09:46

Published 4 декабря, 09:46

Modified 4 декабря, 09:46

Updated 4 декабря, 09:46

Бен Аффлек обратился к бывшей супруге с необычной просьбой

Бен Аффлек обратился к бывшей супруге с необычной просьбой

4 декабря 2024, 09:46
Фото: marieclaire.com. Бен Аффлек обратился к бывшей супруге с необычной просьбой
Двое знаменитых киноактеров Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в этом году приняли решение о разводе. На фоне расставания Бен обратился к своей экс-супруге Дженнифер Гарнер с необычной просьбой — найти ему новую девушку.

Актер считает, что Гарнер хорошо разбирается в людях. Он пресытился отношениями с охотницами за богатством и голливудскими дивами. Аффлек мечтает, чтобы рядом с ним находилась более «приземленная» и зрелая девушка.

Напомним, что Аффлек и Гарнер расстались из-за проблем актера с алкоголем. Однако экс-супруга продолжает о нем заботиться и поддерживать его ради общих детей, что вызывает недовольство у ее нового возлюбленного Джона Миллера.

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#Знаменитости#Кино
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