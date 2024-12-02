newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 09:49

Published 2 декабря, 09:49

Modified 2 декабря, 09:49

Updated 2 декабря, 09:49

Джонни Деппу приписывают роман с испанкой

Джонни Деппу приписывают роман с испанкой

2 декабря 2024, 09:49
Фото: ru.tv. Джонни Деппу приписывают роман с испанкой
Известному актеру Джонни Деппу часто приписывают романы. Сейчас СМИ пишут, что у знаменитости отношения с моделью из Испании. Ее зовут Джесс Бордиу.

Модель наряжается в кинообразы актера, а по праздникам поздравляет его через свою страницу в соцсети. Как сообщают инсайдеры, у Деппа с Бориду чисто деловые отношения. Они сотрудничают в рамках проекта Dior, продвигая этот бренд. Представители окружения актера также прокомментировали, что Депп сейчас ни с кем не встречается.

Напомним, ранее в информационном пространстве активно обсуждалось, что Джонни Депп помолвлен с девушкой из России Юлией Власовой. Однако недавно СМИ сообщили, что девушка вернулась в Москву.

Читайте также:
Пол Маккартни удивил фанатов, появившись на премьере фильма о группе The BeatlesСын Жанны Фриске Платон и Дмитрий Шепелев стали героями сериала «Плакса»Глава DC Studios рассказал об окончании съемок второго сезона сериала «Миротворец»
#Знаменитости#Кино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика