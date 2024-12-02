Джонни Деппу приписывают роман с испанкой

Posted 2 декабря, 09:49
Published 2 декабря, 09:49
Modified 2 декабря, 09:49
Updated 2 декабря, 09:49
Модель наряжается в кинообразы актера, а по праздникам поздравляет его через свою страницу в соцсети. Как сообщают инсайдеры, у Деппа с Бориду чисто деловые отношения. Они сотрудничают в рамках проекта Dior, продвигая этот бренд. Представители окружения актера также прокомментировали, что Депп сейчас ни с кем не встречается.
Напомним, ранее в информационном пространстве активно обсуждалось, что Джонни Депп помолвлен с девушкой из России Юлией Власовой. Однако недавно СМИ сообщили, что девушка вернулась в Москву.