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Posted 2 декабря, 18:03

Published 2 декабря, 18:03

Modified 2 декабря, 18:12

Updated 2 декабря, 18:12

В Германии без объяснений отменили тур Лаймы Вайкуле

В Германии без объяснений отменили тур Лаймы Вайкуле

2 декабря 2024, 18:03
Фото: Изображение Midjourney.
Несколько дней назад стало известно, что мини-тур латвийской певицы Лаймы Вайкуле по городам Германии не состоится. Никаких объяснений об отмене концертов не последовало, поэтому политический эксперт Вадим Трухачев выдвинул собственные теории о причине такого события.

Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на издание «Царьград», ранее было заявлено, что концерты певицы будут проходить в трех немецких городах с 9 по 12 декабря. Однако концерты не состоятся, при этом организаторы никак не прокомментировали их отмену.

Примечательно, что Лайма Вайкуле навсегда покинула Россию после февраля 2022 года, осудив начало СВО. Знаменитость теперь проживает в родной для нее Латвии, негативно высказывается о политике России и поддерживает Украину.

Политолог Вадим Трухачев дал свою оценку отмене выступлений Вайкуле в Германии. Он обратил внимание на разнообразие русской диаспоры в стране, в составе которой заметную роль играют этнические немцы — выходцы из Советского Союза, а также эмигрировавшие россияне и украинцы. Внутри такого контингента нередко есть разногласия по отношению к ведению СВО, и эксперт видит причину отмены концертов именно в этом.

Политический эксперт заявил, что Вайкуле больше не интересна широкому кругу меломанов. Помимо этого, многие латвийцы считают звезду советской и российской эстрады предательницей, так как ее многолетняя карьера успешно складывалась именно в РФ, где она выпускала хиты в основном на русском языке.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Концерт#Певица
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