В Германии без объяснений отменили тур Лаймы Вайкуле

Политолог Вадим Трухачев дал свою оценку отмене выступлений Вайкуле в Германии. Он обратил внимание на разнообразие русской диаспоры в стране, в составе которой заметную роль играют этнические немцы — выходцы из Советского Союза, а также эмигрировавшие россияне и украинцы. Внутри такого контингента нередко есть разногласия по отношению к ведению СВО, и эксперт видит причину отмены концертов именно в этом.