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Posted 2 декабря, 13:12

Published 2 декабря, 13:12

Modified 2 декабря, 13:16

Updated 2 декабря, 13:16

Стала известна сумма новогоднего гонорара Клавы Коки

Стала известна сумма новогоднего гонорара Клавы Коки

2 декабря 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney.
Согласно сведениям одного из российских Telegram-каналов, популярная певица Клава Кока может получить примерно 100 млн рублей на предстоящих новогодних мероприятиях.

Как информирует «Общественная служба новостей», расписание артистки на декабрь и на январь практически заполнено, осталось лишь несколько свободных дней. При этом, за каждое выступление Клава Кока запрашивает пять млн рублей. Примечательно, что эта сумма является фиксированной и не варьируется в зависимости от города, где проходит концерт.

Хотя гонорар певицы остается неизменным с февраля, ее требования в райдере претерпели некоторые изменения. В частности, артистка теперь требует, чтобы в гримерной была температура 22 С, а на столе находились хамон, бастурма, лосось, а также шоколад. В случае несоблюдения этих условий Клава Кока угрожает штрафом: организаторы обязуются выплачивать 100 тыс. рублей за каждое нарушение.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Новый год#Певица
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