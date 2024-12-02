Стала известна сумма новогоднего гонорара Клавы Коки

Posted 2 декабря, 13:12
Published 2 декабря, 13:12
Modified 2 декабря, 13:16
Updated 2 декабря, 13:16
Как информирует «Общественная служба новостей», расписание артистки на декабрь и на январь практически заполнено, осталось лишь несколько свободных дней. При этом, за каждое выступление Клава Кока запрашивает пять млн рублей. Примечательно, что эта сумма является фиксированной и не варьируется в зависимости от города, где проходит концерт.
Хотя гонорар певицы остается неизменным с февраля, ее требования в райдере претерпели некоторые изменения. В частности, артистка теперь требует, чтобы в гримерной была температура 22 С, а на столе находились хамон, бастурма, лосось, а также шоколад. В случае несоблюдения этих условий Клава Кока угрожает штрафом: организаторы обязуются выплачивать 100 тыс. рублей за каждое нарушение.