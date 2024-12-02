Стала известна сумма новогоднего гонорара Клавы Коки

Как информирует «Общественная служба новостей», расписание артистки на декабрь и на январь практически заполнено, осталось лишь несколько свободных дней. При этом, за каждое выступление Клава Кока запрашивает пять млн рублей. Примечательно, что эта сумма является фиксированной и не варьируется в зависимости от города, где проходит концерт.