Знакомые Ди Каприо не подтвердили слухи о помолвке актера

Posted 27 ноября, 11:11
Published 27 ноября, 11:11
Modified 27 ноября, 11:11
Updated 27 ноября, 11:11
Отношения Ди Каприо с Витторией Черетти отличаются стабильностью. Недавно пара провела отпуск в Мексике. Стоит отметить, что оба взяли на отдых своих мам.
Леонардо и Виттория начали встречаться в 2023 году. В информационном пространстве распространились новости о том, то у пары роман. В августе прошлого года влюбленных заметили, когда они гуляли по Санта-Монике. Летом папарацци акцентировали внимание на кольце на безымянном пальце модели.