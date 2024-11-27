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Posted 27 ноября, 11:11

Published 27 ноября, 11:11

Modified 27 ноября, 11:11

Updated 27 ноября, 11:11

Знакомые Ди Каприо не подтвердили слухи о помолвке актера

Знакомые Ди Каприо не подтвердили слухи о помолвке актера

27 ноября 2024, 11:11
Фото: iheart.com.
Пользователи ресурса Deux Moi активно обсуждают пост о том, что Ди Каприо сделал предложение своей возлюбленной. Знакомые актера назвали эту информацию очередными слухами в Интернете. Они заявили, что СМИ торопят события, заявляя о помолвке актера.

Отношения Ди Каприо с Витторией Черетти отличаются стабильностью. Недавно пара провела отпуск в Мексике. Стоит отметить, что оба взяли на отдых своих мам.

Леонардо и Виттория начали встречаться в 2023 году. В информационном пространстве распространились новости о том, то у пары роман. В августе прошлого года влюбленных заметили, когда они гуляли по Санта-Монике. Летом папарацци акцентировали внимание на кольце на безымянном пальце модели.

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#Знаменитости#Кино
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