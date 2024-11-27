Знакомые Ди Каприо не подтвердили слухи о помолвке актера

Леонардо и Виттория начали встречаться в 2023 году. В информационном пространстве распространились новости о том, то у пары роман. В августе прошлого года влюбленных заметили, когда они гуляли по Санта-Монике. Летом папарацци акцентировали внимание на кольце на безымянном пальце модели.