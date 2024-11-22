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Posted 22 ноября, 16:45

Published 22 ноября, 16:45

Modified 22 ноября, 16:48

Updated 22 ноября, 16:48

Состоялась премьера фильма «Злая» с Арианой Гранде в главной роли

Состоялась премьера фильма «Злая» с Арианой Гранде в главной роли

22 ноября 2024, 16:45
Фото: Изображение Midjourney.
22 ноября состоялась премьера кинокартины «Злая: Сказка о ведьме Запада», где главную роль сыграла Ариана Гранде. Режиссером выступил Джон М. Чу.

Эта картина основана на одном из самых известных мюзиклов Бродвея. Как информирует «Общественная служба новостей», главная сюжетная линия разворачивается вокруг противостояния двух ведьм в волшебном мире Оз: Эльфабы и Глинды.

Ариана Гранде исполняет образ доброй ведьмы, а ее противницу Эльфабу изображает Синтия Эриво. В актерском составе также можно увидеть Джонатана Бейли, Итана Слейтера, Бронуин Джеймс и многих других талантливых артистов.

Ожидается, что продолжение этой истории поклонники увидят ровно через год — в ноябре 2025 года.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Кино#Актриса
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