Состоялась премьера фильма «Злая» с Арианой Гранде в главной роли

Posted 22 ноября, 16:45
Published 22 ноября, 16:45
Modified 22 ноября, 16:48
Updated 22 ноября, 16:48
Эта картина основана на одном из самых известных мюзиклов Бродвея. Как информирует «Общественная служба новостей», главная сюжетная линия разворачивается вокруг противостояния двух ведьм в волшебном мире Оз: Эльфабы и Глинды.
Ариана Гранде исполняет образ доброй ведьмы, а ее противницу Эльфабу изображает Синтия Эриво. В актерском составе также можно увидеть Джонатана Бейли, Итана Слейтера, Бронуин Джеймс и многих других талантливых артистов.
Ожидается, что продолжение этой истории поклонники увидят ровно через год — в ноябре 2025 года.