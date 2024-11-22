Джим Керри побрил голову на съемочной площадке «Соник в кино 3»

Как сообщает Общественная служба новостей, в новом кинопроекте 63-летний актер изначально предстанет перед зрителями с пышной шевелюрой и густыми усами. А уже по мере развития сюжета его герой — доктор Работник — полностью теряет волосы на голове из-за удара помощника Стоуна, которого сыграет Ли Мадждуб.