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Posted 22 ноября, 14:46

Published 22 ноября, 14:46

Modified 22 ноября, 14:50

Updated 22 ноября, 14:50

Джим Керри

Джим Керри побрил голову на съемочной площадке «Соник в кино 3»

22 ноября 2024, 14:46
Фото: Noemi Nuñez. flickr.com. Джим Керри
Джим Керри рассказал, что, приступив к съемкам «Соник в кино 3», ему пришлось согласиться побрить голову под ноль. Актер дал свой комментарий Entertainment Weekly, подчеркнув, что до момента сбривания своей шевелюры он не стригся полтора года.

Как сообщает Общественная служба новостей, в новом кинопроекте 63-летний актер изначально предстанет перед зрителями с пышной шевелюрой и густыми усами. А уже по мере развития сюжета его герой — доктор Работник — полностью теряет волосы на голове из-за удара помощника Стоуна, которого сыграет Ли Мадждуб.

Сам Мадждуб прокомментировал этот момент со съемок, когда Керри приходится сбривать волосы, назвав его крайне захватывающим. Мадждуб поделился, что его прославленный коллега по съемочной площадке разрешил ему срезать волосы со своей головы прямо на камеру.

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