Сильвестр Сталлоне возвращается в «Король Талсы» еще на два сезона

Posted 22 ноября, 16:57
Published 22 ноября, 16:57
Modified 22 ноября, 17:00
Updated 22 ноября, 17:00
Хотя официальные заявления от представителей платформы еще не поступали, осведомленные источники сообщают, что Сталлоне может рассчитывать на существенное увеличение гонорара к тем 1,5 млн долларов, которые он получал за эпизод в предыдущем сезоне. Для сравнения: в первом сезоне его вознаграждение составляло 750 тысяч долларов за серию.
С учетом большого интереса к сериалу, решение продлить его еще на два сезона выглядит вполне разумным. Как информирует «Общественная служба новостей», премьера второго сезона, прошедшая 15 сентября этого года, привлекла более 2 млн зрителей по всему миру, а за первую неделю общее число просмотров составило 5 млн. Более того, рейтинг второго сезона оказался на 8% выше, чем у первого.
Инсайдеры предполагают, что четыре сезона могут быть не окончательными, и проект имеет потенциал для дальнейшего развития. Создатель сериала Тейлор Шеридан известен своим мастерством в создании спин-оффов, что открывает дополнительные возможности для расширения вселенной «Короля Талсы».