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Posted 22 ноября, 16:57

Published 22 ноября, 16:57

Modified 22 ноября, 17:00

Updated 22 ноября, 17:00

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне возвращается в «Король Талсы» еще на два сезона

22 ноября 2024, 16:57
Фото: NBC/ebay/wikipedia.org. Сильвестр Сталлоне
Известный актер и продюсер Сильвестр Сталлоне практически готов подписать контракт со стриминговым сервисом Paramount+ для участия в третьем и сразу в четвертом сезонах популярного криминального сериала «Король Талсы».

Хотя официальные заявления от представителей платформы еще не поступали, осведомленные источники сообщают, что Сталлоне может рассчитывать на существенное увеличение гонорара к тем 1,5 млн долларов, которые он получал за эпизод в предыдущем сезоне. Для сравнения: в первом сезоне его вознаграждение составляло 750 тысяч долларов за серию.

С учетом большого интереса к сериалу, решение продлить его еще на два сезона выглядит вполне разумным. Как информирует «Общественная служба новостей», премьера второго сезона, прошедшая 15 сентября этого года, привлекла более 2 млн зрителей по всему миру, а за первую неделю общее число просмотров составило 5 млн. Более того, рейтинг второго сезона оказался на 8% выше, чем у первого.

Инсайдеры предполагают, что четыре сезона могут быть не окончательными, и проект имеет потенциал для дальнейшего развития. Создатель сериала Тейлор Шеридан известен своим мастерством в создании спин-оффов, что открывает дополнительные возможности для расширения вселенной «Короля Талсы».

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