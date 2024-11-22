Сильвестр Сталлоне возвращается в «Король Талсы» еще на два сезона

С учетом большого интереса к сериалу, решение продлить его еще на два сезона выглядит вполне разумным. Как информирует «Общественная служба новостей», премьера второго сезона, прошедшая 15 сентября этого года, привлекла более 2 млн зрителей по всему миру, а за первую неделю общее число просмотров составило 5 млн. Более того, рейтинг второго сезона оказался на 8% выше, чем у первого.