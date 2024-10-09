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Posted 9 октября, 09:37

Published 9 октября, 09:37

Modified 9 октября, 09:40

Updated 9 октября, 09:40

Алехандра Сильва и Ричард Гир

Ричард Гир с супругой появились в великолепных образах на кинофестивале в Цюрихе

9 октября 2024, 09:37
Фото: Андреас Ренц. Getty
Алехандра Сильва и Ричард Гир
75-летний актер Ричард Гир и его 41-летняя супруга Алехандра Сильва посетили зеленую дорожку «Мудрости счастья» в рамках 20-го Цюрихского кинофестиваля в Швейцарии.

Зрители отметили, что актер выглядел шикарно в черном костюме, белой рубашке с воротником и черном галстуке-бабочке. Сияющая Алехандра была в изысканном кремово-серебристом многослойном платье без рукавов, пишет PEOPLE.

Алехандра Сильва и Ричард ГирАлехандра Сильва и Ричард Гир
Алехандра Сильва и Ричард Гир. Фото: Джошуа Сэммер. Getty

Гир является исполнительным продюсером фильма «Мудрость счастья», который будет демонстрироваться в рамках фестиваля. Режиссеры картины — Барбара Миллер и Филипп Делакис.

«В этом фильме Далай-лама напрямую обращается к зрителям и объясняет, почему XXI век должен стать веком сострадания. Духовному учителю удается пленить нас и коснуться наших сердец — даже тех, которые превратились в камень от стресса и тягот повседневной жизни. Медитативный кинематографический опыт, который будет звучать еще долгое время — с привлекательными образами и неопубликованными материалами из архивов тибетского правительства», — говорится в синопсисе на сайте Цюрихского кинофестиваля.

Выступая на мастер-классе на 81-м Венецианском кинофестивале в сентябре, Гир признался, что у него «не было никакой химии» со своей коллегой Джулией Робертс, когда они снимались в романтической комедии 1990 года «Красотка».

Он также добавил, что в то время он и представить себе не мог, какой успех его ждет.

«Это фильм, очень маленький фильм с замечательным режиссером по имени Гарри Маршалл», — сказал Гир. «Но мы веселились, снимая этот маленький фильм. Мы не знали, посмотрит ли кто-нибудь этот маленький фильм».

В конечном итоге «Красотка» собрала в прокате 463,4 миллиона долларов.

Следующий фильм с участием Гира «О, Канада» выйдет 6 декабря.

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