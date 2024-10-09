Ричард Гир с супругой появились в великолепных образах на кинофестивале в Цюрихе

Posted 9 октября, 09:37
Published 9 октября, 09:37
Modified 9 октября, 09:40
Updated 9 октября, 09:40
Зрители отметили, что актер выглядел шикарно в черном костюме, белой рубашке с воротником и черном галстуке-бабочке. Сияющая Алехандра была в изысканном кремово-серебристом многослойном платье без рукавов, пишет PEOPLE.
Гир является исполнительным продюсером фильма «Мудрость счастья», который будет демонстрироваться в рамках фестиваля. Режиссеры картины — Барбара Миллер и Филипп Делакис.
«В этом фильме Далай-лама напрямую обращается к зрителям и объясняет, почему XXI век должен стать веком сострадания. Духовному учителю удается пленить нас и коснуться наших сердец — даже тех, которые превратились в камень от стресса и тягот повседневной жизни. Медитативный кинематографический опыт, который будет звучать еще долгое время — с привлекательными образами и неопубликованными материалами из архивов тибетского правительства», — говорится в синопсисе на сайте Цюрихского кинофестиваля.
Выступая на мастер-классе на 81-м Венецианском кинофестивале в сентябре, Гир признался, что у него «не было никакой химии» со своей коллегой Джулией Робертс, когда они снимались в романтической комедии 1990 года «Красотка».
Он также добавил, что в то время он и представить себе не мог, какой успех его ждет.
«Это фильм, очень маленький фильм с замечательным режиссером по имени Гарри Маршалл», — сказал Гир. «Но мы веселились, снимая этот маленький фильм. Мы не знали, посмотрит ли кто-нибудь этот маленький фильм».
В конечном итоге «Красотка» собрала в прокате 463,4 миллиона долларов.
Следующий фильм с участием Гира «О, Канада» выйдет 6 декабря.