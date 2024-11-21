Роберта Паттинсона пригласили сняться в очередной кинокартине Кристофера Нолана

Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на информацию портала Deadline, 38-летний британец будет занят на съемках уже с начала следующего года. Премьера данного проекта должна состояться 17 июля 2026 года. Уточняется, что в эту же дату пройдут премьеры и других кинокартин именитого режиссера.