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Posted 21 ноября, 14:58

Published 21 ноября, 14:58

Modified 21 ноября, 15:01

Updated 21 ноября, 15:01

Роберта Паттинсона пригласили сняться в очередной кинокартине Кристофера Нолана

Роберта Паттинсона пригласили сняться в очередной кинокартине Кристофера Нолана

21 ноября 2024, 14:58
Фото: 1MI.
Британский актер Роберт Паттинсон, получивший широкую известность благодаря появлению в саге «Сумерки», в скором времени приступит к съемкам в кинопроекте популярного режиссера Кристофера Нолана.

Как пишет Общественная служба новостей, ссылаясь на информацию портала Deadline, 38-летний британец будет занят на съемках уже с начала следующего года. Премьера данного проекта должна состояться 17 июля 2026 года. Уточняется, что в эту же дату пройдут премьеры и других кинокартин именитого режиссера.

Источник сообщает, что описание будущего киношедевра, которое сейчас доступно, не совпадает с реальным сюжетом. Пока держится в тайне даже название ленты.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Кино#Актер
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