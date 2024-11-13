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Posted 13 ноября, 18:06

Published 13 ноября, 18:06

Modified 13 ноября, 18:12

Updated 13 ноября, 18:12

Юра Борисов

Юру Борисова могут номинировать на «Оскар» как актера второго плана

13 ноября 2024, 18:06
Фото: vk.com/yuri_borisov_ofgroup. Юра Борисов
Журнал Variety включил российского актера Юру Борисова в перечень наиболее вероятных номинантов на «Оскар» в категории «Лучшая роль второго плана».

Как пишет Общественная служба новостей, автор издания IndieWire также сделал ставки на включение в номинацию россиянина. Журналист Маркус Джонс пишет, что наиболее яркие сцены картины «Анора» по большей части сфокусированы на персонаже Борисова, поэтому его шансы на получение самой авторитетной американской кинонаграды высоки.

Номинантов на «Оскар» огласят в начале следующего года, а сама церемония пройдет 2 марта.

Фильм «Анора», снятый Шоном Бейкером, уже имеет в своей копилке «Золотую пальмовую ветвь». Юра Борисов в данном проекте сыграл русского телохранителя. Ранее он также получил награду независимой кинопремии США «Готэм».

Среди актерского состава романтической комедии отметились также российские актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова. В России премьера фильма прошла 17 октября.

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