Юру Борисова могут номинировать на «Оскар» как актера второго плана

Как пишет Общественная служба новостей, автор издания IndieWire также сделал ставки на включение в номинацию россиянина. Журналист Маркус Джонс пишет, что наиболее яркие сцены картины «Анора» по большей части сфокусированы на персонаже Борисова, поэтому его шансы на получение самой авторитетной американской кинонаграды высоки.