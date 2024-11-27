Вышел трейлер второго сезона «Игры в кальмара»

Posted 27 ноября, 13:00
Published 27 ноября, 13:00
Modified 27 ноября, 13:06
Updated 27 ноября, 13:06
По информации «Общественной службы новостей», события нового сезона будут разворачиваться через три года после окончания первого. Главный герой Сон Ки Хун вновь оказывается в игре, стремясь отмстить тем, кто устроил испытания и причинял ему боль.
Ли Джон-джэ, Ли Бён-хон и Ви Ха-джун снова вернутся к своим ролям. Режиссёром второго сезона станет Хван Дон-хёк, который ранее работал над первым сезоном.
Премьера новой серии запланирована на 26 декабря.