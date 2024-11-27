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Posted 27 ноября, 13:00

Published 27 ноября, 13:00

Modified 27 ноября, 13:06

Updated 27 ноября, 13:06

Вышел трейлер второго сезона «Игры в кальмара»

Вышел трейлер второго сезона «Игры в кальмара»

27 ноября 2024, 13:00
Фото: 1MI.
Netflix представил тизер ко второму сезону широко известного корейского сериала «Игра в кальмара». В новом видео создатели делятся некоторыми аспектами сюжета будущих частей триллера и знакомят зрителей с актёрским составом.

По информации «Общественной службы новостей», события нового сезона будут разворачиваться через три года после окончания первого. Главный герой Сон Ки Хун вновь оказывается в игре, стремясь отмстить тем, кто устроил испытания и причинял ему боль.

Ли Джон-джэ, Ли Бён-хон и Ви Ха-джун снова вернутся к своим ролям. Режиссёром второго сезона станет Хван Дон-хёк, который ранее работал над первым сезоном.

Премьера новой серии запланирована на 26 декабря.

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#Вадим Назаров#Общество#Кино#Досуг
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