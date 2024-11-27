На что пойти в кино в декабре: Четыре самые ожидаемые премьеры

Posted 27 ноября, 12:49
Published 27 ноября, 12:49
Modified 27 ноября, 12:55
Updated 27 ноября, 12:55
С момента своего появления в прокате «Елки» радуют зрителей уже более десяти лет. В этом году нас ждет одиннадцатая часть, вновь погружающая в новогодние приключения по всей России. Как пишет «Общественная служба новостей», одной из сюжетных линий станет оригинальная интерпретация сказки о Золушке. В этом году среди новинок франшизы можно увидеть турецкого актёра Бурака Озчивита и звезду сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева. В главных ролях также задействованы Дмитрий Нагиев, Виктор Хориняк, Кристина Бабушкина и другие актеры.
Звезды отечественного шоу-бизнеса отправляются в интересное путешествие с Ольгой Бузовой, на этот раз на больших экранах. Фильм основан на идее популярного реалити-шоу и расскажет о приключениях артистов в сибирской глубинке во время корпоратива. Главные роли исполняют Ольга Бузова, Клава Кока и другие артисты, которые сыграют себя.
Сиквел «Баба Яга спасает мир» с Людмилой Артемьевой продолжает историю. Деду Морозу предстоит устранить глобальную угрозу, возникшую после побега Снежной Королевы. В этом ему помогут Баба Яга и Иван Царевич. Роль Снежной Королевы исполняет Юлия Ташкина, а Баба Яга вновь будет в исполнении Людмилы Артемьевой.
В комедии чиновник решается на рискованный шаг ради успешной сделки, однако все идет не по плану. Главным героем становится Гриша — работник Министерства культуры, который пытается похитить своего начальника накануне праздников. В фильме сыграли Игорь Хрипунов, Валентина Мазунина, Борис Каморзин и другие.