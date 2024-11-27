На что пойти в кино в декабре: Четыре самые ожидаемые премьеры

С момента своего появления в прокате «Елки» радуют зрителей уже более десяти лет. В этом году нас ждет одиннадцатая часть, вновь погружающая в новогодние приключения по всей России. Как пишет «Общественная служба новостей», одной из сюжетных линий станет оригинальная интерпретация сказки о Золушке. В этом году среди новинок франшизы можно увидеть турецкого актёра Бурака Озчивита и звезду сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева. В главных ролях также задействованы Дмитрий Нагиев, Виктор Хориняк, Кристина Бабушкина и другие актеры.