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Posted 27 ноября, 12:49

Published 27 ноября, 12:49

Modified 27 ноября, 12:55

Updated 27 ноября, 12:55

На что пойти в кино в декабре: Четыре самые ожидаемые премьеры

На что пойти в кино в декабре: Четыре самые ожидаемые премьеры

27 ноября 2024, 12:49
Фото: 1MI.
Совсем скоро начнется последний месяц 2024 года — время предновогоднего волнения. Неизменно обновится и расписание премьер в российских кинотеатрах. Мы расскажем о четырех самых ожидаемых новинках, которые создадут праздничное настроение или позволят отвлечься от суеты.

«Елки 11» — 19 декабря

С момента своего появления в прокате «Елки» радуют зрителей уже более десяти лет. В этом году нас ждет одиннадцатая часть, вновь погружающая в новогодние приключения по всей России. Как пишет «Общественная служба новостей», одной из сюжетных линий станет оригинальная интерпретация сказки о Золушке. В этом году среди новинок франшизы можно увидеть турецкого актёра Бурака Озчивита и звезду сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева. В главных ролях также задействованы Дмитрий Нагиев, Виктор Хориняк, Кристина Бабушкина и другие актеры.

«Звезды в Сибири» — 5 декабря

Звезды отечественного шоу-бизнеса отправляются в интересное путешествие с Ольгой Бузовой, на этот раз на больших экранах. Фильм основан на идее популярного реалити-шоу и расскажет о приключениях артистов в сибирской глубинке во время корпоратива. Главные роли исполняют Ольга Бузова, Клава Кока и другие артисты, которые сыграют себя.

«Баба Яга спасает Новый год» — 12 декабря

Сиквел «Баба Яга спасает мир» с Людмилой Артемьевой продолжает историю. Деду Морозу предстоит устранить глобальную угрозу, возникшую после побега Снежной Королевы. В этом ему помогут Баба Яга и Иван Царевич. Роль Снежной Королевы исполняет Юлия Ташкина, а Баба Яга вновь будет в исполнении Людмилы Артемьевой.

«Операция „Холодно“ — 5 декабря

В комедии чиновник решается на рискованный шаг ради успешной сделки, однако все идет не по плану. Главным героем становится Гриша — работник Министерства культуры, который пытается похитить своего начальника накануне праздников. В фильме сыграли Игорь Хрипунов, Валентина Мазунина, Борис Каморзин и другие.

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#Вадим Назаров#Общество#Кино#Досуг
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