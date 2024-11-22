Сталлоне намерен сняться ещё в двух сезонах сериала «Король Талсы»

Posted 22 ноября, 11:34
Published 22 ноября, 11:34
Modified 22 ноября, 11:36
Updated 22 ноября, 11:36
Портал peopletalk.ru сообщает, что Сильвестр Сталлоне готов продолжать съемки криминального сериала «Король Талсы». В данный момент подготовка нового соглашения актера и создателей сериала находится на завершающем этапе.
Актер, который также занимает должность исполнительного продюсера сериала, планирует принять участие в третьем и четвертом сезоне проекта Тейлора Шеридана. Портал Deadline сообщает, что гонорар Сталлоне во втором сезоне удвоился. Голливудский актер получил около 150 миллионов в пересчете на рубли за одну серию. Всего во втором сезоне «Короля Талсы» 10 серий.
Финальный эпизод сериала был показан на платформе Paramount+ в прошлое воскресенье. Весь сезон, в том числе и его финал, собрал положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Ранее Сталлоне в своих социальных сетях рассказал, что проект будет продлен на следующий сезон. Это заявление было сделано после того, как вышли первые серии второго сезона.
Сериал «Король Талсы» рассказывает о капо мафии Дуайте «Генерале» Манфреди, которого и играет Сталлоне. Он вышел на свободу после 25 лет в тюрьме и был направлен боссом мафии в город Талса, расположенный в Оклахоме, для того, чтобы построить там преступную сеть. На сегодняшний день вышло 19 серий — 9 в первом сезоне и 10 во втором.
Проект стал первым сериалом в карьере Сильвестора Сталлоне. Однако, по мнению критиков, одной из главных причин успеха «Короля Талсы» является именно «самодовольное обаяние» актера.