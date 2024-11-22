Сталлоне намерен сняться ещё в двух сезонах сериала «Король Талсы»

Финальный эпизод сериала был показан на платформе Paramount+ в прошлое воскресенье. Весь сезон, в том числе и его финал, собрал положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Ранее Сталлоне в своих социальных сетях рассказал, что проект будет продлен на следующий сезон. Это заявление было сделано после того, как вышли первые серии второго сезона.