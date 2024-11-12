Posted 12 ноября, 18:11
Published 12 ноября, 18:11
Modified 12 ноября, 18:16
Updated 12 ноября, 18:16
Как информирует «Общественная служба новостей», этот фильм произвел общественный резонанс и стал популярным среди зрителей по всей стране. В периоды его показа наблюдалось снижение уровня преступности и даже уменьшение потребления воды в некоторых регионах.
Его производство находилось под тщательным контролем МВД СССР, которое уже после предварительного просмотра сценария начало вносить свои коррективы.
Съемки ленты стартовали в 1978 году в Одессе и Москве. Сюжет картины фокусируется на деятельности сотрудников Московского уголовного розыска в послевоенный период и основан на литературном произведении братьев Георгия и Аркадия Вайнеров «Эра милосердия».
Авторы отмечают, что идея экранизации принадлежит Владимиру Высоцкому, который получил роман в подарок. Образ капитана милиции Глеба Жеглова претерпел изменения, чтобы соответствовать типажу Высоцкого. Хотя Говорухин утверждал, что сам предложил эту роль Высоцкому, кастинг проводился с учётом таких актеров, как Сергей Шакуров и Николай Губенко. Роль Шарапова исполнил Владимир Конкин, на неё также претендовали многие известные актёры.