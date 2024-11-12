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Posted 12 ноября, 18:11

Published 12 ноября, 18:11

Modified 12 ноября, 18:16

Updated 12 ноября, 18:16

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

«Место встречи изменить нельзя»: культовый фильм отметил 45-летний юбилей

12 ноября 2024, 18:11
Фото: rutube.ru/video/40ed5b2dbe3fd418df509d4a071b4ecc/. Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Первая серия пятисерийного телесериала «Место встречи изменить нельзя», который был создан под руководством Станислава Говорухина, впервые вышла в эфир на Первой программе Центрального телевидения СССР 11 ноября 1979 года.

Как информирует «Общественная служба новостей», этот фильм произвел общественный резонанс и стал популярным среди зрителей по всей стране. В периоды его показа наблюдалось снижение уровня преступности и даже уменьшение потребления воды в некоторых регионах.

Его производство находилось под тщательным контролем МВД СССР, которое уже после предварительного просмотра сценария начало вносить свои коррективы.

Съемки ленты стартовали в 1978 году в Одессе и Москве. Сюжет картины фокусируется на деятельности сотрудников Московского уголовного розыска в послевоенный период и основан на литературном произведении братьев Георгия и Аркадия Вайнеров «Эра милосердия».

Авторы отмечают, что идея экранизации принадлежит Владимиру Высоцкому, который получил роман в подарок. Образ капитана милиции Глеба Жеглова претерпел изменения, чтобы соответствовать типажу Высоцкого. Хотя Говорухин утверждал, что сам предложил эту роль Высоцкому, кастинг проводился с учётом таких актеров, как Сергей Шакуров и Николай Губенко. Роль Шарапова исполнил Владимир Конкин, на неё также претендовали многие известные актёры.

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