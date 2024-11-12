«Место встречи изменить нельзя»: культовый фильм отметил 45-летний юбилей

Авторы отмечают, что идея экранизации принадлежит Владимиру Высоцкому, который получил роман в подарок. Образ капитана милиции Глеба Жеглова претерпел изменения, чтобы соответствовать типажу Высоцкого. Хотя Говорухин утверждал, что сам предложил эту роль Высоцкому, кастинг проводился с учётом таких актеров, как Сергей Шакуров и Николай Губенко. Роль Шарапова исполнил Владимир Конкин, на неё также претендовали многие известные актёры.