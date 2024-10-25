Геворкян: Бюджет экранизации «Василия Теркина» составил 560 млн рублей

Posted 25 октября, 14:11
Published 25 октября, 14:11
Modified 25 октября, 14:25
Updated 25 октября, 14:25
«Картина не дешевая, в ней задействована подлинная техника, никаких компьютерных имитаций здесь нет. Поэтому реальный бюджет картины „Василий Теркин“ по сегодняшней оценке — это где-то 540-560 млн рублей. Но мы очень жестко идем и, думаю, что картина такого уровня могла бы быть гораздо большей стоимости, однако мы очень стараемся быть аккуратными», — заявил Геворкян.
Он подчеркнул, что создание фильма по этому произведению становится особенно важным в современных условиях. Как информирует gazeta.ru, Геворкян также подчеркнул, что персонаж Теркина олицетворяет истинного русского советского человека, который служил примером как в период создания произведения, так и в наше время.
В текущий момент команда Геворкяна находится в Муроме и активно занимается реализацией данного проекта.