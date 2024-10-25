newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 14:11

Published 25 октября, 14:11

Modified 25 октября, 14:25

Updated 25 октября, 14:25

Геворкян: Бюджет экранизации «Василия Теркина» составил 560 млн рублей

Геворкян: Бюджет экранизации «Василия Теркина» составил 560 млн рублей

25 октября 2024, 14:11
Фото: 1MI
Режиссёр Карен Геворкян сообщил, что на экранизацию поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» выделено примерно 560 миллионов рублей.
«Картина не дешевая, в ней задействована подлинная техника, никаких компьютерных имитаций здесь нет. Поэтому реальный бюджет картины „Василий Теркин“ по сегодняшней оценке — это где-то 540-560 млн рублей. Но мы очень жестко идем и, думаю, что картина такого уровня могла бы быть гораздо большей стоимости, однако мы очень стараемся быть аккуратными», — заявил Геворкян.

Он подчеркнул, что создание фильма по этому произведению становится особенно важным в современных условиях. Как информирует gazeta.ru, Геворкян также подчеркнул, что персонаж Теркина олицетворяет истинного русского советского человека, который служил примером как в период создания произведения, так и в наше время.

В текущий момент команда Геворкяна находится в Муроме и активно занимается реализацией данного проекта.

Читайте также:
Хладнокровие и травмы: топ-5 самых жестоких и опасных женщин-убийцАктриса из фильма «Москва слезам не верит» раскритиковала идею о съемках ремейка фильмаОльга Кабо: Не стоит гнаться за Западом
#Вадим Назаров#Общество#Знаменитости#Кино
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика