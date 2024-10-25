Геворкян: Бюджет экранизации «Василия Теркина» составил 560 млн рублей

Он подчеркнул, что создание фильма по этому произведению становится особенно важным в современных условиях. Как информирует gazeta.ru, Геворкян также подчеркнул, что персонаж Теркина олицетворяет истинного русского советского человека, который служил примером как в период создания произведения, так и в наше время.