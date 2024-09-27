Хладнокровие и травмы: топ-5 самых жестоких и опасных женщин-убийц

Эта женщина воспитывала восьмерых детей, однако ни один из них так и не дожил до четырехлетия. Детские смерти казались странными и окружающим, и полиции, и в конечном счете женщину начали подозревать в жестоких убийствах. В содеянном она призналась после того, как умерла ее дочь, не дожив и до четырех месяцев.