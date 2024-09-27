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Posted 27 сентября, 19:36

Published 27 сентября, 19:36

Modified 27 сентября, 19:36

Updated 27 сентября, 19:36

Хладнокровие и травмы: топ-5 самых жестоких и опасных женщин-убийц

Хладнокровие и травмы: топ-5 самых жестоких и опасных женщин-убийц

27 сентября 2024, 19:36
Фото: Изображение Midjourney
Хладнокровие и травмы: топ-5 самых жестоких и опасных женщин-убийц
Когда речь заходит о серийных убийцах, упоминаются, как правило, мужчины. Однако среди женщин они тоже были, причем действовали едва ли не с большей жестокостью.

Мэрибет Тиннинг

Эта женщина воспитывала восьмерых детей, однако ни один из них так и не дожил до четырехлетия. Детские смерти казались странными и окружающим, и полиции, и в конечном счете женщину начали подозревать в жестоких убийствах. В содеянном она призналась после того, как умерла ее дочь, не дожив и до четырех месяцев.

Своих детей Мэрибет Тиннинг душила подушками, признаваясь, что они слишком громко плакали. Позднее следователи высказали предположение, что убийства детей были для женщины способом привлечь к себе внимание — после гибели первого ребенка люди начали сочувствовать Мэрибет Тиннинг, и ей это понравилось.

Эта женщина воспитывала восьмерых детей, однако ни один из них так и не дожил до четырехлетияЭта женщина воспитывала восьмерых детей, однако ни один из них так и не дожил до четырехлетия
Эта женщина воспитывала восьмерых детей, однако ни один из них так и не дожил до четырехлетия. Фото: pikabu

«Ангелы смерти» из Лайнца

Термин «ангелы смерти» за границей применяется к убийцам-медикам, которые, лишая пациентов жизни, хотят облегчить их страдания и мучения. В Австрии четыре такие женщины работали вместе в одной больнице, и от их рук погибло несколько десятков пациентов, а в некоторых источниках называются и более страшные цифры — 200.

Все пациенты, погибшие от рук «ангелов смерти», были преклонного возраста — старше 75 лет. Как выяснилось, женщины-убийцы вводили пациентам внушительные дозы инсулина и транквилизаторов. В тюрьме они провели менее десяти лет.

Все пациенты, погибшие от рук «ангелов смерти», были преклонного возраста — старше 75 летВсе пациенты, погибшие от рук «ангелов смерти», были преклонного возраста — старше 75 лет
Все пациенты, погибшие от рук «ангелов смерти», были преклонного возраста — старше 75 лет. Фото: Соцсети

Мария Петрова

На счету Марии Петровой, известной как «зюзинская маньячка», несколько жестоких убийств: она лишала жизни исключительно мужчин и «работала» в рамках одного московского района. На след загадочной убийцы, державшей в страхе всю округу, вышли случайно — дежурный милиционер обратил внимание на пятна крови на обуви у проходившей мимо девушки и решил проследить за ней.

Суд приговорил Петрову к принудительному лечению пожизненно, неоднократно преступница предпринимала попытки сбежать.

На счету Марии Петровой, известной как «зюзинская маньячка», несколько жестоких убийствНа счету Марии Петровой, известной как «зюзинская маньячка», несколько жестоких убийств
На счету Марии Петровой, известной как «зюзинская маньячка», несколько жестоких убийств. Фото: Дмитрий Миронов/vm.ru

Эйлин Уорнос

История этой женщины легла в основу сценария фильма «Монстр», главную роль в котором исполнила Шарлиз Терон. Эйлин Уорнос с 14 лет начала зарабатывать на жизнь, занимаясь проституцией, употребляла алкоголь и наркотики, вышла замуж, затем развелась, после чего завязала близкие отношения с женщиной. Вместе они сначала грабили магазины, а затем стали не только грабить, но и убивать.

Эйлин Уорнос приговорили к смертной казни за все преступления, которые она совершила.

История этой женщины легла в основу сценария фильма «Монстр», главную роль в котором исполнила Шарлиз Терон.История этой женщины легла в основу сценария фильма «Монстр», главную роль в котором исполнила Шарлиз Терон.
История этой женщины легла в основу сценария фильма «Монстр», главную роль в котором исполнила Шарлиз Терон.. Фото: Кадр из фильма «Монстр»

Ирина Гайдамачук

На счету этой женщины 17 загубленных жизней: со страшной жестокостью она расправлялась со своими жертвами, забивая их насмерть молотком. Убийца действовала на периферии, выбирая в качестве жертв доверчивых пожилых женщин, попадая к ним домой, представившись сотрудницей ЖЭКа или социальным работником. Гайдамачук убивала для того, чтобы ограбить, нередко ее добычей становились даже продукты в холодильнике.

Задержать Гайдамачук удалось случайно — она напала на свою знакомую и так попала в список подозреваемых.

На счету этой женщины 17 загубленных жизнейНа счету этой женщины 17 загубленных жизней
На счету этой женщины 17 загубленных жизней. Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
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