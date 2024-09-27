Хладнокровие и травмы: топ-5 самых жестоких и опасных женщин-убийц

Posted 27 сентября, 19:36
Published 27 сентября, 19:36
Modified 27 сентября, 19:36
Updated 27 сентября, 19:36
Эта женщина воспитывала восьмерых детей, однако ни один из них так и не дожил до четырехлетия. Детские смерти казались странными и окружающим, и полиции, и в конечном счете женщину начали подозревать в жестоких убийствах. В содеянном она призналась после того, как умерла ее дочь, не дожив и до четырех месяцев.
Своих детей Мэрибет Тиннинг душила подушками, признаваясь, что они слишком громко плакали. Позднее следователи высказали предположение, что убийства детей были для женщины способом привлечь к себе внимание — после гибели первого ребенка люди начали сочувствовать Мэрибет Тиннинг, и ей это понравилось.
Термин «ангелы смерти» за границей применяется к убийцам-медикам, которые, лишая пациентов жизни, хотят облегчить их страдания и мучения. В Австрии четыре такие женщины работали вместе в одной больнице, и от их рук погибло несколько десятков пациентов, а в некоторых источниках называются и более страшные цифры — 200.
Все пациенты, погибшие от рук «ангелов смерти», были преклонного возраста — старше 75 лет. Как выяснилось, женщины-убийцы вводили пациентам внушительные дозы инсулина и транквилизаторов. В тюрьме они провели менее десяти лет.
На счету Марии Петровой, известной как «зюзинская маньячка», несколько жестоких убийств: она лишала жизни исключительно мужчин и «работала» в рамках одного московского района. На след загадочной убийцы, державшей в страхе всю округу, вышли случайно — дежурный милиционер обратил внимание на пятна крови на обуви у проходившей мимо девушки и решил проследить за ней.
Суд приговорил Петрову к принудительному лечению пожизненно, неоднократно преступница предпринимала попытки сбежать.
История этой женщины легла в основу сценария фильма «Монстр», главную роль в котором исполнила Шарлиз Терон. Эйлин Уорнос с 14 лет начала зарабатывать на жизнь, занимаясь проституцией, употребляла алкоголь и наркотики, вышла замуж, затем развелась, после чего завязала близкие отношения с женщиной. Вместе они сначала грабили магазины, а затем стали не только грабить, но и убивать.
Эйлин Уорнос приговорили к смертной казни за все преступления, которые она совершила.
На счету этой женщины 17 загубленных жизней: со страшной жестокостью она расправлялась со своими жертвами, забивая их насмерть молотком. Убийца действовала на периферии, выбирая в качестве жертв доверчивых пожилых женщин, попадая к ним домой, представившись сотрудницей ЖЭКа или социальным работником. Гайдамачук убивала для того, чтобы ограбить, нередко ее добычей становились даже продукты в холодильнике.
Задержать Гайдамачук удалось случайно — она напала на свою знакомую и так попала в список подозреваемых.
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