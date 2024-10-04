Главные сериалы октября — самые ожидаемые премьеры 2024 года

Posted 4 октября, 17:02
Published 4 октября, 17:02
Modified 4 октября, 17:03
Updated 4 октября, 17:03
Драматический экшен в азиатском антураже и в стилистике аниме-боевиков точно не даст вам скучать осенним вечером. В сериале играет Алена Михайлова, исполняющая сразу две роли — близняшек Алены и Нади. Одна из близняшек попадает в Японии в беду, а вторая отправляется вызволять ее из лап якудза.
Выход сериала — с 1 октября.
Основанная на реальных событиях история знаменитой воровки драгоценностей Джоан Хэннингтон переносит нас в Великобританию 80-х гг. Британский драматический сериал рассказывает о женщине, которая решает заняться криминалом, чтобы прокормить себя и ребенка. И делает это весьма успешно.
Выход сериала — с 2 октября.
Увлекательный остросюжетный триллер недаром попал во внеконкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Сериал снят по роману-бестселлеру Рене Найта и рассказывает историю скандальной журналистки в исполнении Кейт Бланшетт, которая вдруг сама оказывается героиней скандала. Неожиданная тайна из прошлого грозит разрушить ее успешную жизнь.
Выход сериала — с 11 октября.
Долгожданный второй сезон трагикомедии с обаятельным Харрисоном Фордом в главной роли. В основе сериала — жизнь и работа психотерапевтов. Но это не меланхоличная драма, а психотерапевтическое шоу с остроумными поворотами о том, что любые невзгоды можно преодолеть.
Выход сериала — с 16 октября.
Реальная история знаменитого серийного убийцы Родни Алкала, который в конце 70-х выиграл в телешоу «Игра в свидания». Однако другая участница шоу отказалась идти на свидание с победителем, сочтя его «жутким». Это спасает ей жизнь, но другим женщинам повезло меньше.
Выход сериала — с 18 октября.
Экранизировать Достоевского — задача не из легких. Поэтому создатели сериала просто перенесли действие романа русского классика в наши дни, адаптировав события к современности. Впечатляет не только масштаб задумки, но и великолепный подбор актеров — Иван Янковский, Любовь Аксенова, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова.
Выход сериала — с 26 октября.
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