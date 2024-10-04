newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 17:02

Published 4 октября, 17:02

Modified 4 октября, 17:03

Updated 4 октября, 17:03

Главные сериалы октября — самые ожидаемые премьеры 2024 года

Главные сериалы октября — самые ожидаемые премьеры 2024 года

4 октября 2024, 17:02
Фото: 1MI
Осенний вечер — самое лучшее время для захватывающих сериалов. В октябре нас ожидают яркие премьеры, ради которых стоит бросить всё и смотреть запоем. Собрали самые интересные сериалы октября.

«Амура»

Драматический экшен в азиатском антураже и в стилистике аниме-боевиков точно не даст вам скучать осенним вечером. В сериале играет Алена Михайлова, исполняющая сразу две роли — близняшек Алены и Нади. Одна из близняшек попадает в Японии в беду, а вторая отправляется вызволять ее из лап якудза.

Фото: Кадр из сериала «Амура»

Выход сериала — с 1 октября.

«Джоан»

Основанная на реальных событиях история знаменитой воровки драгоценностей Джоан Хэннингтон переносит нас в Великобританию 80-х гг. Британский драматический сериал рассказывает о женщине, которая решает заняться криминалом, чтобы прокормить себя и ребенка. И делает это весьма успешно.

Фото: Кадр из сериала «Джоан»

Выход сериала — с 2 октября.

«Все совпадения неслучайны»

Увлекательный остросюжетный триллер недаром попал во внеконкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Сериал снят по роману-бестселлеру Рене Найта и рассказывает историю скандальной журналистки в исполнении Кейт Бланшетт, которая вдруг сама оказывается героиней скандала. Неожиданная тайна из прошлого грозит разрушить ее успешную жизнь.

Фото: Кадр из сериала «Все совпадения случайны»

Выход сериала — с 11 октября.

«Терапия»

Долгожданный второй сезон трагикомедии с обаятельным Харрисоном Фордом в главной роли. В основе сериала — жизнь и работа психотерапевтов. Но это не меланхоличная драма, а психотерапевтическое шоу с остроумными поворотами о том, что любые невзгоды можно преодолеть.

Фото: Кадр из сериала «Терапия»

Выход сериала — с 16 октября.

«Игра в свидания»

Реальная история знаменитого серийного убийцы Родни Алкала, который в конце 70-х выиграл в телешоу «Игра в свидания». Однако другая участница шоу отказалась идти на свидание с победителем, сочтя его «жутким». Это спасает ей жизнь, но другим женщинам повезло меньше.

Этот сериал — реальная история знаменитого серийного убийцы Родни Алкала, который в конце 70-х выиграл в телешоу «Игра в свидания»Этот сериал — реальная история знаменитого серийного убийцы Родни Алкала, который в конце 70-х выиграл в телешоу «Игра в свидания»
Этот сериал — реальная история знаменитого серийного убийцы Родни Алкала, который в конце 70-х выиграл в телешоу «Игра в свидания». Фото: 1MI

Выход сериала — с 18 октября.

«Преступление и наказание»

Экранизировать Достоевского — задача не из легких. Поэтому создатели сериала просто перенесли действие романа русского классика в наши дни, адаптировав события к современности. Впечатляет не только масштаб задумки, но и великолепный подбор актеров — Иван Янковский, Любовь Аксенова, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова.

Фото: Кадр из сериала «Преступление и наказание»

Выход сериала — с 26 октября.

Читайте также:
Премьера фильма о собаке-космонавте Белке состоится в РФ в 2025 годуРоссийские мультипликаторы выпустят 3D-сериал «Чебурашка»5 фактов о сериале «Друзья», которые вас удивят
#Екатерина Непомнящая#Общество#Кино#Досуг#Сериал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика