Главные сериалы октября — самые ожидаемые премьеры 2024 года

Долгожданный второй сезон трагикомедии с обаятельным Харрисоном Фордом в главной роли. В основе сериала — жизнь и работа психотерапевтов. Но это не меланхоличная драма, а психотерапевтическое шоу с остроумными поворотами о том, что любые невзгоды можно преодолеть.