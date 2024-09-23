5 фактов о сериале «Друзья», которые вас удивят

Posted 23 сентября, 17:55
Published 23 сентября, 17:55
Modified 24 сентября, 06:13
Updated 24 сентября, 06:13
«Друзья» оставили неизгладимый след у всех своих поклонников, поскольку следили за жизнью шести близких молодых людей — Моники, Фиби, Рэйчел, Джоуи, Росса и Чендлера. Актерский состав, в который входили Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэттью Перри — также был близок в реальной жизни.
Ганде долго искал диван, который стал бы центральным местом встречи друзей в их любимом кафе Central Perk. В конце концов он нашел идеальный вариант — слегка порванный диван цвета выгоревшего апельсина — в подвальном помещении на студии Warner Bros.
Он вспомнил, что ему пришлось привести диван в порядок, прежде чем он мог быть показан на экранах.
Когда Перри впервые встретил Энистон за два года до начала шоу, он сразу же влюбился в нее. Об этом актер рассказал изданию PEOPLE в октябре 2022 года.
«С ее стороны было такое сильное равнодушие, что я прекратил попытки», — сказал он в шутку. «Я думаю, все, наверное, поняли это. Я никогда ничего не говорил. И я скрывал это. Но потом она вышла замуж за Брэда Питта, и я подумал: „Не думаю, что у меня есть здесь шанс“».
Во время специального выпуска, посвященного воссоединению сериала, Швиммер признался, что у него и Энистон в разные моменты шоу были чувства друг к другу, но из этого так ничего и не вышло.
«Я имею в виду, что в первом сезоне я был сильно влюблен в Джен. В какой-то момент мы были сильно влюблены друг в друга», — сказал Швиммер. «Но это было похоже на то, как два корабля разошлись, потому что один из нас всегда был в отношениях, и мы никогда не пересекали эту границу. Мы уважали это».
«Честно говоря, я помню, как однажды сказала Дэвиду: „Будет так обидно, если наш первый поцелуй будет показан по национальному телевидению“. Конечно же, первый раз мы поцеловались в той кофейне. Поэтому мы просто направили все обожание и любовь друг к другу на Росса и Рейчел», — отметила в свою очередь Энистон.
В сериале «Друзья» снимались многие известные приглашенные звезды, включая Брюса Уиллиса, который работал вместе с Перри в комедии 2000 года «Девять ярдов»/
«Брюс не был уверен, что фильм вообще сработает, а я был уверен, что так и будет. Мы условились, что если он проиграет в споре, ему придется сниматься в качестве гостя в „Друзьях“», — написал Перри в своих мемуарах 2022 года «Друзья, любовники и большая ужасная вещь» .
Фильм стал фильмом № 1 в США на протяжении трех недель подряд. Уиллис появлялся в в трех эпизодах 6-го сезона «Друзей» в роли Пола Стивенса — отца студентки, с которой встречался Росс. У него также были короткие отношения с Рейчел.
Игра Уиллиса даже принесла ему премию «Эмми» за лучшую приглашённую роль в комедийном сериале.
Когда Лиза Кудроу обнаружила, что беременна, она сразу же сообщила об этом создателям Кауффман и Крейну. Крейн объяснил, что не хотел делать классическую телевизионную тренировку, пряча ее за предметами на протяжении всей беременности, поэтому решил пойти против течения и вписать беременность в шоу.
Они придумали идею, чтобы Фиби прошла ЭКО, чтобы забеременеть детьми своего брата и стать суррогатной матерью для него и его жены. Однако, когда они впервые представили эту идею Кудроу, она колебалась.
«Я понимаю, что это очень хорошо послужит сюжету, но если, не дай Бог, что-то случится с моей беременностью, мне все равно придется играть беременную женщину», — вспоминают ее слова создатели.
Кауффман и Крейн заверили ее, что смогут легко изменить сюжетную линию, если что-то пойдет не так, и они приступили к работе.
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