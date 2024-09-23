5 фактов о сериале «Друзья», которые вас удивят

1. Художник-декоратор Грег Ганде нашел в подвале знаменитый оранжевый диван 2. Перри был влюблен в Энистон еще до начала шоу 3. Энистон и Швиммер были влюблены друг в друга 4. Брюс Уиллис снялся в «Друзьях» после того, как проиграл пари Перри 5. Беременность Кудроу была вписана в сериал

Сериал «Друзья» стал одним из самых культовых с момента его появления на экранах в 1994 году. Вчера исполнилось 30 лет с этого момента. Хотите узнать несколько любопытных фактов о сериале и его актерах?