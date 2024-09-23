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Posted 23 сентября, 17:55

Published 23 сентября, 17:55

Modified 24 сентября, 06:13

Updated 24 сентября, 06:13

Кортни Кокс Аркетт в роли Моники Геллер, Мэтт Леблан в роли Джоуи Триббиани, Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе, Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера, Мэттью Перри в роли Чендлера Бинга, Дженнифер Энистон в роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья».

5 фактов о сериале «Друзья», которые вас удивят

23 сентября 2024, 17:55
Фото: Рейсиг и Тейлор. NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty
Кортни Кокс Аркетт в роли Моники Геллер, Мэтт Леблан в роли Джоуи Триббиани, Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе, Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера, Мэттью Перри в роли Чендлера Бинга, Дженнифер Энистон в роли Рэйчел Грин в сериале «Друзья».
Сериал «Друзья» стал одним из самых культовых с момента его появления на экранах в 1994 году. Вчера исполнилось 30 лет с этого момента. Хотите узнать несколько любопытных фактов о сериале и его актерах?

«Друзья» оставили неизгладимый след у всех своих поклонников, поскольку следили за жизнью шести близких молодых людей — Моники, Фиби, Рэйчел, Джоуи, Росса и Чендлера. Актерский состав, в который входили Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэттью Перри — также был близок в реальной жизни.

1. Художник-декоратор Грег Ганде нашел в подвале знаменитый оранжевый диван

Ганде долго искал диван, который стал бы центральным местом встречи друзей в их любимом кафе Central Perk. В конце концов он нашел идеальный вариант — слегка порванный диван цвета выгоревшего апельсина — в подвальном помещении на студии Warner Bros.

Мэтт Леблан в роли Джоуи, Дженнифер Энистон в роли Рэйчел, Дэвид Швиммер в роли Росса, Лиза Кудроу в роли Фиби в сериале «Друзья»Мэтт Леблан в роли Джоуи, Дженнифер Энистон в роли Рэйчел, Дэвид Швиммер в роли Росса, Лиза Кудроу в роли Фиби в сериале «Друзья»
Мэтт Леблан в роли Джоуи, Дженнифер Энистон в роли Рэйчел, Дэвид Швиммер в роли Росса, Лиза Кудроу в роли Фиби в сериале «Друзья». Фото: Warner Bros.. Everett Collection

Он вспомнил, что ему пришлось привести диван в порядок, прежде чем он мог быть показан на экранах.

2. Перри был влюблен в Энистон еще до начала шоу

Когда Перри впервые встретил Энистон за два года до начала шоу, он сразу же влюбился в нее. Об этом актер рассказал изданию PEOPLE в октябре 2022 года.

Мэтт Леблан в роли Джоуи, Мэттью Перри в роли Чендлера, Дженнифер Энистон в роли Рейчел, Кортни Кокс в роли Моники в сериале «Друзья»Мэтт Леблан в роли Джоуи, Мэттью Перри в роли Чендлера, Дженнифер Энистон в роли Рейчел, Кортни Кокс в роли Моники в сериале «Друзья»
Мэтт Леблан в роли Джоуи, Мэттью Перри в роли Чендлера, Дженнифер Энистон в роли Рейчел, Кортни Кокс в роли Моники в сериале «Друзья». Фото: Warner Bros.. Everett Collection
«С ее стороны было такое сильное равнодушие, что я прекратил попытки», — сказал он в шутку. «Я думаю, все, наверное, поняли это. Я никогда ничего не говорил. И я скрывал это. Но потом она вышла замуж за Брэда Питта, и я подумал: „Не думаю, что у меня есть здесь шанс“».

3. Энистон и Швиммер были влюблены друг в друга

Во время специального выпуска, посвященного воссоединению сериала, Швиммер признался, что у него и Энистон в разные моменты шоу были чувства друг к другу, но из этого так ничего и не вышло.

Дэвид Швиммер в роли Росса и Дженнифер Энистон в роли Рэйчел в сериале «Друзья»Дэвид Швиммер в роли Росса и Дженнифер Энистон в роли Рэйчел в сериале «Друзья»
Дэвид Швиммер в роли Росса и Дженнифер Энистон в роли Рэйчел в сериале «Друзья». Фото: Warner Bros.. Everett Collection
«Я имею в виду, что в первом сезоне я был сильно влюблен в Джен. В какой-то момент мы были сильно влюблены друг в друга», — сказал Швиммер. «Но это было похоже на то, как два корабля разошлись, потому что один из нас всегда был в отношениях, и мы никогда не пересекали эту границу. Мы уважали это».
«Честно говоря, я помню, как однажды сказала Дэвиду: „Будет так обидно, если наш первый поцелуй будет показан по национальному телевидению“. Конечно же, первый раз мы поцеловались в той кофейне. Поэтому мы просто направили все обожание и любовь друг к другу на Росса и Рейчел», — отметила в свою очередь Энистон.

4. Брюс Уиллис снялся в «Друзьях» после того, как проиграл пари Перри

В сериале «Друзья» снимались многие известные приглашенные звезды, включая Брюса Уиллиса, который работал вместе с Перри в комедии 2000 года «Девять ярдов»/

Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера, Брюс Уиллис в роли Пола Стивенса в сериале «Друзья»Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера, Брюс Уиллис в роли Пола Стивенса в сериале «Друзья»
Дэвид Швиммер в роли Росса Геллера, Брюс Уиллис в роли Пола Стивенса в сериале «Друзья». Фото: Крис Хастон. NBCU Photo Bank/NBCUniversal/Getty
«Брюс не был уверен, что фильм вообще сработает, а я был уверен, что так и будет. Мы условились, что если он проиграет в споре, ему придется сниматься в качестве гостя в „Друзьях“», — написал Перри в своих мемуарах 2022 года «Друзья, любовники и большая ужасная вещь» .

Фильм стал фильмом № 1 в США на протяжении трех недель подряд. Уиллис появлялся в в трех эпизодах 6-го сезона «Друзей» в роли Пола Стивенса — отца студентки, с которой встречался Росс. У него также были короткие отношения с Рейчел.

Игра Уиллиса даже принесла ему премию «Эмми» за лучшую приглашённую роль в комедийном сериале.

5. Беременность Кудроу была вписана в сериал

Когда Лиза Кудроу обнаружила, что беременна, она сразу же сообщила об этом создателям Кауффман и Крейну. Крейн объяснил, что не хотел делать классическую телевизионную тренировку, пряча ее за предметами на протяжении всей беременности, поэтому решил пойти против течения и вписать беременность в шоу.

Дебра Джо Рапп в роли Элис Найт Буффе, Джованни Рибизи в роли Фрэнка Буффе-младшего, Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе, Синди Кац в роли доктора Зейна в сериале «Друзья»Дебра Джо Рапп в роли Элис Найт Буффе, Джованни Рибизи в роли Фрэнка Буффе-младшего, Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе, Синди Кац в роли доктора Зейна в сериале «Друзья»
Дебра Джо Рапп в роли Элис Найт Буффе, Джованни Рибизи в роли Фрэнка Буффе-младшего, Лиза Кудроу в роли Фиби Буффе, Синди Кац в роли доктора Зейна в сериале «Друзья». Фото: Дж. Дельваль. Фотобанк NBCU/NBCUniversal /Getty

Они придумали идею, чтобы Фиби прошла ЭКО, чтобы забеременеть детьми своего брата и стать суррогатной матерью для него и его жены. Однако, когда они впервые представили эту идею Кудроу, она колебалась.

«Я понимаю, что это очень хорошо послужит сюжету, но если, не дай Бог, что-то случится с моей беременностью, мне все равно придется играть беременную женщину», — вспоминают ее слова создатели.

Кауффман и Крейн заверили ее, что смогут легко изменить сюжетную линию, если что-то пойдет не так, и они приступили к работе.

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