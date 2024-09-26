Премьера фильма о собаке-космонавте Белке состоится в РФ в 2025 году

Роль Миши досталась Дмитрию Калихову, который, несмотря на молодой возраст, уже успел появиться в более чем 15 фильмах и сериалах. В картине также снимается 12-летняя Антонина Бойко («Красный 5»). Четвероногого друга в основанной на реальных событиях истории играют собаки Нэк и Муся.