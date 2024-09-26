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Posted 26 сентября, 06:56

Published 26 сентября, 06:56

Modified 26 сентября, 06:56

Updated 26 сентября, 06:56

Премьера фильма о собаке-космонавте Белке состоится в РФ в 2025 году

Премьера фильма о собаке-космонавте Белке состоится в РФ в 2025 году

26 сентября 2024, 06:56
Фото: Централ Партнершип
В РФ стартовала работа над кинокартиной «Моя собака — космонавт». Премьера кинопроекта должна состояться в следующем году. Соответствующее заявление сделала компания «Централ Партнершип».

Как пишет www.gazeta.ru, в центре повествования окажется 10-летний советский школьник Миша. События происходят в 1960 году в городе у космодрома. Школьник находит собаку Белку, сыгравшую впоследствии большую роль в изучении космического пространства.

Роль Миши досталась Дмитрию Калихову, который, несмотря на молодой возраст, уже успел появиться в более чем 15 фильмах и сериалах. В картине также снимается 12-летняя Антонина Бойко («Красный 5»). Четвероногого друга в основанной на реальных событиях истории играют собаки Нэк и Муся.

За режиссуру нового проекта отвечает Михаил Морсков, за кинопроизводство в целом — «Централ Партнершип», Zoom Production и «Инстанция».

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#Марина Никишина#Общество#Кино#Космос
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