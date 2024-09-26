Премьера фильма о собаке-космонавте Белке состоится в РФ в 2025 году

Posted 26 сентября, 06:56
Published 26 сентября, 06:56
Modified 26 сентября, 06:56
Updated 26 сентября, 06:56
Как пишет www.gazeta.ru, в центре повествования окажется 10-летний советский школьник Миша. События происходят в 1960 году в городе у космодрома. Школьник находит собаку Белку, сыгравшую впоследствии большую роль в изучении космического пространства.
Роль Миши досталась Дмитрию Калихову, который, несмотря на молодой возраст, уже успел появиться в более чем 15 фильмах и сериалах. В картине также снимается 12-летняя Антонина Бойко («Красный 5»). Четвероногого друга в основанной на реальных событиях истории играют собаки Нэк и Муся.
За режиссуру нового проекта отвечает Михаил Морсков, за кинопроизводство в целом — «Централ Партнершип», Zoom Production и «Инстанция».
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