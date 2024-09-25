Российские мультипликаторы выпустят 3D-сериал «Чебурашка»

Posted 25 сентября, 05:57
Published 25 сентября, 05:57
Modified 25 сентября, 21:00
Updated 25 сентября, 21:00
С таким заявлением выступила генеральный продюсер известной российскому зрителю своими мультфильмами студии Юлия Осетинская в рамках состоявшегося осеннего партнерского саммита «Союзмультфильма».
Как сообщает www.gazeta.ru, выход нового проекта на экраны состоится в следующем году. Планируется выпуск порядка 50 эпизодов.
Осетинская напомнила, что четыре года назад состоялась премьера короткометражного мультфильма о крокодиле Гене и его друге Чебурашке «Секрет праздника», посвященная Новому году. Этот мультик стал популярен среди россиян, и теперь «Союзмультфильм» решил снять полноценный сериал. Новая работа обещает быть такой же душевной и дружеской, как и советские мультфильмы, на которых выросло не одно поколение детей: сохраняя теплую атмосферу, киностудия подарит аудитории истории о приключениях полюбившихся героев в наше время.
Она отметила, что сюжеты мультсериала и кинофраншизы не будут иметь ничего общего друг с другом.
«Чебурашка», премьера которого состоялась год назад, собрал в прокате рекордные 6,78 миллиарда рублей, опередив другие российские кинокартины «Холоп» и «Холоп-2» Клима Шипенко с тремя и более миллиардами рублей.
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