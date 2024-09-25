Российские мультипликаторы выпустят 3D-сериал «Чебурашка»

Осетинская напомнила, что четыре года назад состоялась премьера короткометражного мультфильма о крокодиле Гене и его друге Чебурашке «Секрет праздника», посвященная Новому году. Этот мультик стал популярен среди россиян, и теперь «Союзмультфильм» решил снять полноценный сериал. Новая работа обещает быть такой же душевной и дружеской, как и советские мультфильмы, на которых выросло не одно поколение детей: сохраняя теплую атмосферу, киностудия подарит аудитории истории о приключениях полюбившихся героев в наше время.