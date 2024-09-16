Ольга Кабо: Не стоит гнаться за Западом

Posted 16 сентября, 17:50
Published 16 сентября, 17:50
Modified 17 сентября, 16:19
Updated 17 сентября, 16:19
Как сообщает www.gazeta.ru, создателей современных кинопроектов знаменитость призвала вкладывать больше души в собственные творения. Собеседница издания отмечает, что российские фильмы отличаются самобытностью, которую может убить слепое копирование западных проектов.
Звезда надеется, что в произведениях отечественного кинематографа будет отражаться душа русского человека. Для этого нужно найти национальный почерк, отказаться от погони за Западом, чтобы быть не вторичными, а самоценными.
Кабо призывает киношников снимать побольше добрых, светлых, мудрых творений, ведь пока на экранах царит настоящее засилье низкопробного, примитивного юмора ниже плинтуса.
Однако актриса выделяет современные киносказки, такие как «По щучьему веленью» и мультипликационная эпопея «Три богатыря», как образцы интересных и добрых картин для малышей и взрослых.
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